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信立營收／5月1.01億元 改寫近20年來新高、年增 385.6％

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

信立（4303）10日公布5月合併營收1.01 億元，較上月7,817萬元成長29.6％，較去年同期2,086萬元成長385.6％；累計前五月營收4.04億元，較去年同期0.93億元增加335.％，5月及前5月營收皆改寫近20年來同期新高的紀錄。

信立表示，整合集團化工上下游量能及合併普大綜效顯現，營運漸入佳境，不僅產品線擴充從PU 合成樹脂、PVC與PU合成皮、PU透濕膜及真皮貼合等，成功打入多個策略性產業鏈，並獲得電子、鞋材、紡織、汽車、家具、建材等應用領域多家國內外品牌客戶，近兩年更積極開發國外市場並通過品牌認證，攜手客戶斬獲美系品牌精品包新訂單，堆疊5月營收繳出近20年來單月營收新高的優異佳績，亦展現信立在上下游整合及合併綜效上的產品品質、技術服務與交期穩定性已廣獲市場認同，助力信立營運體質持續升級的全方位成果。

信立進一步表示，為打造具備競爭力與彈性調度能力的生產版圖，目前公司已於台灣建立完整的在地製造基地，橫跨南部與中部核心產業區，包括母公司永捷位於台南安定與麻豆兩座工廠，信立自有的台南學甲一廠及四廠，以及子公司普大應材位於彰化永靖廠與雲林斗六廠，總土地面積達4.5 萬坪，具備強大產能、垂直整合優勢與策略擴張彈性，已成為全台最具規模與競爭力之本土化工實體工廠群之一。

信立這項產業資產優勢不僅強化供應鏈韌性，也讓公司在全球客戶追求「在地製造」、「交期靈活」與「碳足跡可控」的高標準下，具備更高的議價空間與長期合作潛力。

展望2025年下半年，信立維持審慎樂觀看法。信立將持續以「產能升級 × 永續材料 × 國際拓展」作為三大核心戰略方向，緊扣全球永續與低碳趨勢，擴大市場版圖與產品附加價值，並結合自有土地資產活化、產能升級規劃、上下游策略合作及優化員工福利與照顧，持續推進策略性併購計畫，強化供應鏈韌性與技術優勢，進一步發揮資產槓桿效益，打造新一波營收與獲利成長曲線。

營收

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