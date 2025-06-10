永捷營收／5月、前五月雙創同期新高 攜手信立普大齊發力

永捷（4714）10日公布5月合併營收1.21億元，月增17％，年增87％；累計今年前五月營收達5.42億元，較去年同期成長99％，5月及前五月營收皆改寫歷年同期新高的紀錄，展現公司上下游整合、多事業體聯動、水性環保材料強勢成長的爆發潛力。

永捷表示，隨國際運動品牌、半導體與建材業者對「綠色供應鏈」重視度提升，永捷旗下包括環保型水性樹脂、無溶劑樹脂、高固含量水性溶劑等之環保型水性材料產品持續成長。

永捷也攜手子公司推動上下游垂直整合，生產版圖已橫跨南台灣與中部，擁有台南安定與麻豆廠、信立學甲一廠與四廠、普大彰化永靖與斗六廠，總土地面積超過4.5萬坪，構築全台最具彈性與效率、最具規模的本土化工材料基地，同時在產線整合效益與研發資源共享下，為永捷打造高彈性、高效率的出貨韌性，是公司保持良好訂單能見度與出貨態勢的關鍵。

永捷表示，隨全球ESG政策與淨零碳排時程推進，國際品牌對永續材料的採購門檻與技術標準持續拉高，帶動水性PU、高固含水性溶劑、回收底布與無溶劑等綠色材料市場快速擴張，永捷整合集團資源，攜手信立（4303）與普大提前完成製程升級與技術布局，不僅擴展產品線至運動鞋材、電子材料、工業應用等領域，亦積極憑藉高度彈性與交期的掌控力，差異化技術與在地化服務，持續一同搶攻全球永續材料高成長市場。

展望2025年下半年，永捷維持審慎樂觀看法。永捷將持續推動「創新 × 整合 × 擴張」三箭並進的策略為主軸，以技術領先與製程優化為核心，持續強化環保水性、回收再生與高機能複合材料等之研發能量，攜手信立、普大一同深化現有的客戶關係，擴展多元市場，同時透過內部整併、策略性併購，快速擴張材料應用的領域以及產能規模，共同打造打造台灣最具規模的本土化工實體工廠群、最具競爭力的高機能環保材料供應平台，不僅為客戶創造更多附加價值，更讓綠色成長穩健帶動營收與獲利雙引擎爆發的成長階段。