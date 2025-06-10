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美而快營收／5月2.35億元 UR Living新門市助攻

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美而快（5321）公告5月營收2.35億元，月增3.1%，受惠新開幕的UR Living台南民族店業績貢獻，年減22.3%，累計今年1至5月營收12.1億元，年減7.5%，美而快表示，今年正處於縮減虧損或低毛利業務的結構優化期，預期隨著新展店陸續開出，彌補減少的低毛利業務項目，營收可望持續改善。

美而快10間UR Living實體商場在「網紅經濟 × 體驗經濟」的相乘效益推動下，業績穩健成長，5月下旬再新增台南民族店，首度跨足南部市場，受惠台南火車站周邊人潮與開幕期間限定優惠，一周內挹注亮眼銷售業績，推升整體營收表現。美而快預計6月底於新北板橋再開一間實體商場，持續拓展實體通路版圖，進一步強化品牌市占率與區域滲透力。

為強化營運體質並擴大營收規模，美而快近年積極發展OMO商業模式，拓展UR LIVING複合式商場市場規模，提升實體店營收比重；上半年啟動「品牌直播」新事業，為旗下品牌開展新的行銷通路，拓展新客群，預期最快下半年能有明顯營收貢獻。

美而快持續調整營收結構，處份虧損的網紅品牌，並降低毛利率較低的生活選物FB+1直播業務比重，持續強化數據分析能力與電商平台整合，提升營運效率與服務品質，改善獲利體質。

網紅 營收

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