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上洋營收／5月4.7億元、年增74% 前5月受雙引擎動能推動勁揚58%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
上洋推出全新品牌《空氣美學事務所》，開創嶄新商業模式。記者籃珮禎／攝影
上洋推出全新品牌《空氣美學事務所》，開創嶄新商業模式。記者籃珮禎／攝影

台灣空調及商用洗衣領導廠商上洋（6728）9日公布5月營收4.7億元，較去年同期大幅成長74%。累計今年前5月營收更已突破20億元大關，來到20.7億元，年增率高達58%。上洋表示，5月營收的顯著增長，主要歸因於商用冰水機出貨認列入帳，同時家用空調銷售也隨著夏季備貨需求而穩定成長。

上洋表示，儘管當前面臨關稅政策的不確定性以及房市降溫等總體經濟挑戰，上洋憑藉其完善的服務架構與卓越的專案整合能力，成功承攬多項知名企業空調專案，有效推升了代理品牌三菱重工空調的市場占有率與能見度。公司預期，空調業務將持續驅動營運成長。

為積極應對市場變化並創新商業模式，上洋近期更推出全新品牌「空氣美學事務所」。此品牌導入國際精品級服務概念，鎖定在台外籍人士及追求高品質生活客群，提供從機型挑選、規劃設計、系統施工到售後維修的一站式空調顧問服務。

上洋說明，首間門市已於台北大直開幕，而第二間門市更預計於7月正式進駐信義微風百貨，旨在為消費者打造兼具舒適、美學與節能效益的空間體驗。

在洗衣業務方面，上洋高端精緻乾水洗品牌《RIV》受惠於季節交替帶動的洗衣需求，5月收件量持續成長，並同步推出全新「衣季輕旅」服務，主打洗護與儲衣整合方案。

上洋表示，《RIV》將持續透過貼心專業的服務與洗滌技術，滿足消費者的多元生活樣貌，期望帶動台灣乾水洗市場的全面升級。

上洋在海外布局也持續深化，旗下越南自助洗衣品牌《SESA Coin Laundry》已於胡志明市開出第三間直營門市。為優化使用者體驗並迎合當地市場需求，新店特別推出專人代洗烘摺服務，積極搶攻當地傳統洗衣市場。

無論是洗烘合一的自助洗衣店型，或是專人服務的複合式店型，SESA皆能滿足各式洗衣需求，在當地開創全面的洗衣生活型態。上洋指出，將持續於其他城市擴展據點，透過直營示範門市深化市場教育，加速推進東南亞智慧洗衣版圖。

上洋強調，對自身核心競爭優勢與長期發展方向仍具信心，將持續穩步推進各項策略，在空調與洗衣兩大領域中穩健成長，逐步強化自身市場競爭優勢。

營收 消費

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