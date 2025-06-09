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協易機營收／5月年增68.2% 下半年新能源、航太新機種陸續發酵

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

沖床龍頭廠協易機（4533）9日公布5月合併營收3.79億元，月增33%、年增68.2%；累計前五月合併營收17.14億元、年增25.3%。法人估，在航太與新能源等新機種出貨帶動下，下半年營運將優於上半年。

協易機5月出貨表現亮眼，主要受惠於美國對等關稅緩衝期的拉貨潮所帶動。協易機表示，目前美國關稅與新台幣匯率的影響，仍須觀察相關政策推動的進展，不過一般認為，相關利空已經出盡，以目前出貨來看，第2季營運將優於第1季及去年同期。

據了解，協易機目前在手訂單能見度已看到明年，近期包括美國、日本及東南亞市場都不錯，訂單主要來自新能源車、燃油車、AI伺服器及高級3C家電等設備產業。

協易機近幾年積極朝「高科技製造服務業」轉型陸續開花結果，其中，協易機的伺服沖床已成功打入航太龍頭漢翔的空巴供應鏈，並自去年第4季起開始供貨，預期新的製造工法將在今年底到明年逐步發酵，帶相關設備出貨。

另外，協易機的伺服沖床在去年第4季，切入AI伺服器機殼與滑軌的供應鏈，並開始出貨給台商位於東南亞的生產工廠，主要供應歐美第一線AI伺服器大廠；客戶預計今年第2季投產，相關效益下半年起發酵。

協易機伺服沖床搶攻氫燃料電池的零組件供應鏈也有所斬獲，與客戶共同開發、專為氫燃料電池雙極板加工用的高精度特級加工用伺服沖床，已進入最後開發階段，預計今年7月將在日本東京舉行的金屬成型設備展中亮相。

協易機總經理李丞偉表示，在全球淨零碳排的趨勢下，具備節能減排、縮短製程與提高效率的伺服沖床，逐漸成為市場主流，協易機在市場競爭上也將占有絕對優勢，並藉此加速推動集團朝高科技製造服務業轉型。

李丞偉指出，隨著伺服沖床的應用越來越廣泛，市場需求也跟著水漲船高，2023年伺服沖床占台灣協易機的營收比重約35%，去年拉升至40%左右，預期今年有望增長至50%以上。

美國 東南亞

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