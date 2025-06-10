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威剛5月夠力 寫同期紀錄

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（9）日公布5月合併營收41.69億元，為歷來最旺的5月，並改寫2010年4月以來、逾15年單月新高。展望後市，威剛董座陳立白看好記憶體價格漲勢可持續至下半年，不論通路或品牌系統廠客戶都積極回補庫存，威剛產能一路滿載至8月，本季營運可望再上層樓。

威剛強調，記憶體多頭格局仍將延續，不僅上游製造商對產能規劃仍相當謹慎有序，使得DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供給有限，隨AI相關應用需求持續暢旺、消費性電子產品新品相繼出籠，且各項應用搭載的記憶體容量倍增成長，都是推升近期記憶體價格和需求持續上攻的助力。

受惠於DRAM與NAND市況增溫，威剛5月合併營收41.69億元，月增6.45%，年增29.19%；前五月合併營收179.86億元，年增0.17%。威剛透露，5月DRAM模組產品營收24.33億元，同步創下15年來單月新高。

威剛指出，5月DRAM模組占整體營收比重為58.36%，固態硬碟（SSD）占29.62%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.02%。前五月DRAM模組營收占比57.14%，SSD為30.13%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.73%。

威剛並持續拓展企業級應用市場，陳立白強調，除既有代工業務外，今年正式推出企業級自有品牌「TRUSTA」，強化在AI與高效運算領域長線布局，產品預計今年第4季開始放量出貨，明年起挹注營收，並於2026年進一步擴增比重。

威剛補充，TRUSTA品牌首波聚焦高效能DRAM模組與企業級PCIe SSD產品，應用涵蓋AI訓練與推論、虛擬化平台、向量資料庫與伺服器開機儲存等領域。

營收 威剛

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