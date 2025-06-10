櫃買伴企業成長 永續前行

櫃買中心（Taipei Exchange）過去30年來持續深耕資本市場，以分階段方式育成企業，並依照申請門檻、交易方式及監管強度，已建構上櫃主板市場、興櫃預備市場以及創櫃板中小微市場之多層次架構。

櫃買中心提供申請登錄興櫃併送申報辦理公開發行、創新企業透過科技事業機制申請上櫃等快速通道，更積極與科學園區、育成中心及縣市政府等創業輔導單位合作，辦理產業說明會、媒合會等交流活動，以扶植不同營運規模、不同發展階段的企業可選擇最適合的板塊進入櫃買市場。另櫃買中心和世界交易所聯合會（WFE）70多家交易所會員(例如紐交所、東交所、納斯達克等)相比，不論在股票市值、成交值、掛牌家數等指標中都是前段班，尤其股票成交值周轉率長期維持全球前三名，債券ETF發行量更是亞洲排名第一，櫃買中心在國際間是一家股票與債券雙核心發展的專業交易所。

經統計，2024年度申請上櫃39家、興櫃92家、創櫃45家，且截至2024年底櫃買市場之上櫃家數838家、興櫃家數347家、創櫃板家數107家，櫃買中心一路陪跑，從輔導、媒合、到推動上櫃，櫃買中心是企業的最佳陪跑員，且已成功協助超過2,600家公司進入資本市場，更曾獲得世界銀行譽為「扶植中小企業最具經驗交易所之一」，櫃買中心深具茁壯中小微企業的DNA。

展望未來，櫃買中心肩負經濟活力的推手、創新企業的搖籃之重大使命，配合行政院「中小微企業多元振興發展計畫」及金融監督管理委員會推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」之政策目標，櫃買中心積極推動中小微企業及核心戰略產業進入資本市場、輔導中小微企業健全體質及媒合資源，並繼續優化制度、建構更友善的籌資環境，陪伴更多中小微企業站上更高的舞台，邁向永續發展。