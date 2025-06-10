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KPMG攜新創 加入創櫃板Plus

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
「創櫃板Plus」攜手台智雲AI超算加速器（TWS）、資誠（PwC）。櫃買中心／提供
「創櫃板Plus」攜手台智雲AI超算加速器（TWS）、資誠（PwC）。櫃買中心／提供

近期匯率波動壓縮出口利潤，許多中小企業因避險工具與財務彈性不足，面臨營運壓力；加上川普關稅政策調整，企業亦須應對訂單變動及供應鏈布局調整等挑戰。KPMG安侯建業主席陳俊光指出，企業透過公開發行與掛牌導入更嚴謹的內控與永續治理機制，不僅能建立健全的公司治理架構、提升資訊透明度與風險控管能力，更將有助企業穩健因應市場變局。

為協助企業依成長階段靈活運用資本工具，櫃買中心持續推動多元進入機制，包括調整創櫃板規範、簡化申報流程等，促使更多中小微企業參與資本市場，活絡整體經濟體質。陳俊光表示，未來KPMG將攜手政府與產業夥伴，提供稅務、財務、ESG與數位轉型等專業服務，協助中小企業邁向資本市場，實現永續經營，期待見證更多優質企業掛牌，成為台灣經濟的新典範。

資本市場 櫃買中心 中小企業

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