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櫃買中心力挺中小微企 獲資金進駐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板（GISA）自2014年成立，主要係為協助中小微型創新企業，提供企業成長所需的資源，協助企業強化體質、提升知名度，加速其成長茁壯。創櫃板結合外部專業單位提供多元的輔導資源，主要包括協同會計師輔導公司建置簡易的內部控制制度及會計制度，委託股務代理機構協助處理股務事宜，適時安排相關經營管理課程及提供法律諮詢服務，使其內部制度更完善，並積極與創投公會及會計師事務所合作舉辦業務及資金媒合活動，為企業創造進一步發展及擴大營運規模的機會。

輔導中小微企業為任務的「創櫃板」至今已邁入第11年，迄今已累計輔導超過500家公司，成功扶植31家公司轉為公開發行、登錄興櫃、其中六家公司完成上櫃或上市掛牌（包含一家創新板公司）。

櫃買中心今(2025)年1月9日推出「創櫃板Plus」新制，以強化誘因、簡化程序、分級輔導、加強推廣等友善措施，鼓勵企業申請創櫃板，其重點包含新增推薦單位、增列得直接申請輔導途徑、簡化申請書件及延長創新創意意見書效期、彈性選擇會計師輔導起始時間，及公司登板前非強制辦理現金增資，惟最近年度財務報告應經會計師查核簽證等措施，以便捷企業申請並讓輔導過程更靈活，逐步優化登板公司體質以銜接資本市場，並結合創櫃板Plus平台大聯盟的多元資源來協助企業發展。

此外，在主管機關支持下，更於今年4月份修正並公告櫃買中心相關規定，進一步開放證券商得取得創櫃板公司登板期間發行之新股，並可充抵該公司未來申請登錄興櫃時輔導推薦證券商應認購額度，吸引證券圈資金對中小微企業之關注，有利具潛力之中小微企業提前獲得資金進駐，藉以獲得更多元的資金來源及專業輔導；另規劃今年10月辦理「創櫃菁英選拔會」，藉由選拔會活動互動及業務瞭解，提升創櫃板公司與櫃買家族暨上市櫃公司CVC(Corporate Venture Capital)投資或業務媒合機會，助力企業「孵化」成功、晉身資本市場。

興櫃 櫃買中心 創櫃板

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