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榮剛營收／5月10.2億元、年減8.5% 後市看旺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

特殊鋼大廠榮剛（5009）9日公告，5月自結合併營收10.2億元，與去年同期的營收11.2億元相比、年減8.5%；累計今年前5個月合併營收51億元，與去年同期的57億元相較、年減10%，隨著後市看旺，整體營運表現向上。

榮剛表示，5月營收表現持平，主要由高單價的VAR產品及高性能不銹鋼帶動出貨，輔以工具鋼與低合金鋼產品產銷節奏維持能，短期營收依出貨時程與產品組合而略有波動，不過因接單持續暢旺，產線維持滿載生產，整體產能利用率持續處於高檔，以穩定支應市場需求。

為因應未來成長趨勢，榮剛已通過重大投資計畫，總投資金額達14.14億元，包括投入約5.8億元擴增5台VAR真空重熔爐及相關廠房整建，以及斥資約8.34億元興建柳營精整加工廠與設備，進一步提升產品品質與產能彈性。

產業方面，航太市場持續升溫，加上能源及油氣產業需求維持平穩，為高階鋼材產品提供強勁支撐動能，因此看好美國波音飛機出貨商機，榮剛積極擴大接單及加速出貨，穩健應對國際挑戰，持續強化營運動能，有助獲利穩定成長。

榮剛表示，全球長期飛機需求具高度韌性，對未來營運維持審慎樂觀。同時，美國鋼鐵價格短期內可能呈現上漲趨勢，對此業務部門正積極擴大接單及加速出貨，穩健應對國際挑戰，持續強化營運動能與成長穩定性。

榮剛指出，展望未來全球鋼鐵市場仍受多項國際政經變數影響，針對近期美國鋼鋁關稅由25%提高至50%的政策走向，公司將持續密切觀察其可能對供應鏈及出口市場所產生影響，並審慎評估各項應變策略，適時採取具體對策。

榮剛將秉持穩健經營原則，持續提升產品競爭力與營運效率，以實現長期價值並回饋支持公司成長的全體股東。

美國 營收 榮剛

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