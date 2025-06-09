全家營收／5月創歷史新高 年增6％

全家（5903）9日公布5月營收93.6億元，年增6％，累計前五月營收434.3億元，年增2.8%，寫下歷史新高紀錄。

全家表示，綜觀5月整體業績穩健向上，主要動能來自於店數增長、泛鮮食、一般商品皆成長，並掌握溫度上升及節慶商機，端午周邊預購業績年增近三成。

隨氣溫入夏，夏季指數型商品表現強勁，冰品業績受惠於國際特色新品與線上線下聯促加乘下，年增近四成；啤酒品類推出「世界啤酒節」主題企劃，搭配多款新品，業績年增超過三成五，其他消暑型冷藏飲料、酷繽沙等，也隨溫升熱銷。

此外，全家也指出，泛鮮食表現穩健，運用品牌跨界聯名策略，攜手韓國最大連鎖炸雞品牌 bb.q CHICKEN端出多款韓味熟食、現調冰飲，成功帶動熟食區與Let's Tea茶飲銷售年增超過一成。因應夏季清爽飲食需求，uno pasta夏季限定冷義大利麵系列強勢回歸，搭配整體涼麵優惠，助攻相關品類同步成長。

展望6月，高溫商機掌握為營運重點，將以多元化新品、話題行銷操作、端午連假活動推進銷售動能，並發揮OMO整合優勢全力搶攻「618購物節」電商大促檔期，持續推升營收成長。

至於展店規劃，全家指出，截至今年5月31日止，全家總店舖數達4,356家。總經理薛東都日前表示，全家每年新開店落在200~220店，而今年台灣新開店目標仍維持一樣，且預期淨增加150店，並希望能開在格局好、租金合宜的區域。