詩肯營收／5月1.7億元、年減0.7% 自住民眾仍有消費支撐力道

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告5月營收為1.74億元，年減0.72%，累計前五月營收9.3億元，年減1.7%。詩肯表示，雖然近期國際經濟情勢出現劇烈變化，大環境不佳，但在營收表現上仍有一定水準。

詩肯表示，5月營收中，台灣本業營收1.21億元，年增3.4%，轉投資新加坡NOVA營收5,241萬元，則年減9.1%，累計1~5月營收9.36億元，較去年同期微幅減少1.70%。

詩肯指出，關稅、匯率因素頻頻干擾國際與台灣經濟情勢，雖然作為居家產業，詩肯瞄準的是內需市場，但經濟情勢不穩，對於前景的不確定性高，也造成民眾消費心態趨於保守，後續會否進一步波及房市以及家具市場，仍需要持續關注。

詩肯指出，新台幣升值對於房市是利多，但關稅戰隱憂則不利房市，目前市場上對於今年房市走勢仍未有明確定論，主要客群仍為自住剛性需求的民眾，加上持續展店、促銷，不論是新購、換屋方面，都有一定的消費支撐力道。

截至5月底，全台門市為86店，與上月相同。詩肯表示，在既有的詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠外，詩肯也推出新品牌，去年已經推出新加坡NOVA家具在台北微風南京與新竹街邊店兩店，測試消費者接受度，今年下半年也規劃再有「FRANKEN德國法蘭克名床」品牌加入營運行列，並會持續尋找合適的百貨商場設櫃。