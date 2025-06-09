振宇五金營收／5月1.8億元、年增6.4%創同期新高 6月電商上線有望續增

振宇五金（2947）9日公告5月合併營收達1.8億元，年增6.4%，創歷史同期新高，累計前五個月營收達9.1億元，年增率達6.75%。公司指出，營收動能來自季節性修繕需求回溫，加上會員經濟穩健成長與數位平台布局，成功帶動整體銷售表現。

在品類表現方面，5月適逢梅雨季帶動防水修繕需求，其中水電材料類年增12.63%、油漆防水類年增8.69%；同時搭配母親節與端午節雙節促銷，電動工具類年增達22.79%，顯示民眾對居家維修與DIY維護的剛性需求不減。

在會員經營方面，5月會員營收突破1億524萬元，年增5.66%，占整體營收比重達56.9%。會員總數逼近62萬人、年增17.07%，會員來客數亦年增3.45%，會員平均客單價較去年同期提升約2.2%，展現穩健的會員經營成效。

振宇五金線上購物網ALD Shop於6月正式上線，打造完整線上線下整合購物體驗（OMO），導入全新介面與門市庫存查詢功能，提升消費便利性與取貨彈性。同步推出系列開站優惠活動，有效吸引新會員註冊與初次下單，推升平台初期導入效益。該平台將與momo購物網、Uber Eats、蝦皮商城等既有通路共同形成數位銷售網絡，可望進一步帶動6月營收成長動能。

在營運拓展方面，振宇五金持續布局市場，預計將於北部地區陸續展店，屆時全台門市總數將達89間。2025年度展店策略聚焦交通與人口熱區，並結合在地修繕推廣行動，強化服務可近性與社區認同。配合展店計畫推進及畢業季社會新鮮人求職潮，振宇五金亦同步擴大徵才，年度釋出共150個門市營運、行銷與物流職缺，並透過多元管道招募優秀人才。公司表示，透過限制型股票、完整五金訓練與升遷機制等誘因，吸引更多新血投入，為未來營運成長蓄積動能。在社區經營方面，振宇五金積極推動「里來修繕」計畫，今年課程場次預計較去年成長50%，藉由深入社區提供基礎維修知識，強化品牌與民眾間的在地連結，並推升服務型商品之轉換與營收效益。

在企業文化方面，振宇五金持續倡導健康職場理念。5月下旬，公司參與彰化縣鹿港國際龍舟錦標賽，由總經理洪國展親自帶隊，率領總部與門市同仁組成「振益ㄟ所在」與「振宇心五金」兩支隊伍、共46人參賽，展現團隊向心力與企業凝聚力。同時也推動企業運動包班課程，營造兼具活力與穩定的工作環境。振宇五金總經理洪國展表示：「隨著數位轉型與會員經濟持續深化，我們將同步強化社區服務與門市拓點策略，穩健推升營運動能，持續打造值得信賴的在地修繕品牌。」