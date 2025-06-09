快訊

影／要價近600萬...開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車

萬海貨輪貨櫃海上爆炸！4船員失蹤「含2台灣人」 公司重訊回應了

捲富商小三疑雲 Dora遭球團冷凍？樂天直球回應了

中光電營收／5月30.58億元 月增12.6%、年減6.2%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中光電（5371）9日公告今年5月合併營收30.58億元，月增12.6%，年減6.2%。累計今年前五個月合併營收為142.47億元，較去年同期減少8.7%。

中光電表示，影像產品5月合併營收7.64億元，月增8%，出貨量約5.3萬多台，較4月成長28%，相較去年同期則分別年減27%及22%，主要受到匯率波動及美國對等關稅政策變化影響。累計今年前五個月影像產品合併營收39.09億元，較去年同期減少29%；出貨量約25.6萬多台，年減32%。展望6月，因應季底出貨需求，預期影像產品整體出貨量將較5月大幅成長。

受惠於TV產品恢復成長動能，中光電節能產品5月合併營收15.37億元，較4月大幅成長34%，相較去年同期亦成長5%。5月大尺寸TV/PID營收為3.52億元，較4月大幅成長232%；Monitor產品營收為2.56億元，較4月成長25%；NB機種營收約6.08億元，月增17%；Tablet機種營收約1.07億元，月增41%。

5月節能產品整體出貨量約243.9萬片/台，較4月成長26%，相較去年同期則減少5%。累計前五個月節能產品合併營收65.86億元，出貨量約1,140萬片/台，分別較去年同期減少7%及10%。展望6月， TV產品出貨將持續大幅成長、Monitor LCM及NB機種亦呈現成長走勢，因此預期節能產品整體出貨量將較5月大幅成長。

貨量 營收

延伸閱讀

「大量科技」營運升溫 推升股價帶量漲停

南亞、台化預估6月營收較5月增加 台塑估持平

最強5月！威剛5月營收41.69億元 創15年單月新高

鈺齊營收創高快攻漲停 點火製鞋股全面起跑

相關新聞

最強5月！威剛5月營收41.69億元 創15年單月新高

受惠於DRAM與NAND Flash報價齊揚，記憶體模組大廠威剛5月營收強勢表態，不但以41.69億元交出史上最強5月，...

揚秦營收／5月創歷史新高 麥味登、炸雞大獅雙引擎帶動

揚秦（2755）9日公布5月營收2.63億元，較4月成長11.44%，較去年同期成長達27.17%，創單月歷史新高。累計...

雍智股東會通過每股配息10元 對今年營運績成長表示樂觀

半導體測試介面廠雍智今日召開股東常會，會中承認2024年財務報表並盈餘分配案，每股配發10元現金股利，為歷年最高水準。展...

網路家庭公布年報 股東會焦點預期仍是與統一合作

網路家庭（8044）將在6月25日舉行股東會，致股東報告書近期上網。董事長詹宏志指出，在電商及零售產業競爭態勢日益劇烈下...

立盈連續四日上揚 股價再創新高

興櫃股立盈（7820）早盤股價氣勢如虹，一舉衝上137.5元，刷新歷史紀錄。自6月4日以來，立盈股價已連續四個交易日上揚...

博大衝營運 三引擎熱轉

電源廠博大科技（8109）受惠下游庫存去化結束，來自鐵道交通、醫療及工業三大引擎催動下，今年營運有望逐季走高至第3季，看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。