中光電營收／5月30.58億元 月增12.6%、年減6.2%
中光電（5371）9日公告今年5月合併營收30.58億元，月增12.6%，年減6.2%。累計今年前五個月合併營收為142.47億元，較去年同期減少8.7%。
中光電表示，影像產品5月合併營收7.64億元，月增8%，出貨量約5.3萬多台，較4月成長28%，相較去年同期則分別年減27%及22%，主要受到匯率波動及美國對等關稅政策變化影響。累計今年前五個月影像產品合併營收39.09億元，較去年同期減少29%；出貨量約25.6萬多台，年減32%。展望6月，因應季底出貨需求，預期影像產品整體出貨量將較5月大幅成長。
受惠於TV產品恢復成長動能，中光電節能產品5月合併營收15.37億元，較4月大幅成長34%，相較去年同期亦成長5%。5月大尺寸TV/PID營收為3.52億元，較4月大幅成長232%；Monitor產品營收為2.56億元，較4月成長25%；NB機種營收約6.08億元，月增17%；Tablet機種營收約1.07億元，月增41%。
5月節能產品整體出貨量約243.9萬片/台，較4月成長26%，相較去年同期則減少5%。累計前五個月節能產品合併營收65.86億元，出貨量約1,140萬片/台，分別較去年同期減少7%及10%。展望6月， TV產品出貨將持續大幅成長、Monitor LCM及NB機種亦呈現成長走勢，因此預期節能產品整體出貨量將較5月大幅成長。
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