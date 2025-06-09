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振大營收／5月5.8億元、年增44% 無懼關稅與匯率

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

振大環球（4441）9日公告5月營收5.89億元，年增44.16%，累計前五月營收達26.83億元，年增43.71%。在成衣業面臨高通膨、消費漸趨保守及美國對等關稅政策高度不確定下，該公司不僅未受影響，營收逆風攀升、十分強勁。

振大環球表示，受惠於主要客戶需求強勁且出貨穩定，加上積極拓展新市場帶來的增量動能，營收表現已連續數月上升，預估上半年營運將遠優於去年同期，對成長幅度高度樂觀看待，在新舊客戶成長預期下，訂單能見度及下單動能持續增長，第3季產能已經滿載，第4季也陸續洽談下單中，對全年營運持續成長充滿信心，將展現執行力達成目標。

振大環球表示，公司長期致力於提供客戶多樣性產品選擇及策略產區布局與精準掌握客戶定位，即便外部環境變化加劇，保持穩健成長，更視動盪為突破及創造成長動能機會。因應關稅風險，公司已在4月底前進行關稅低風險地區的產能布局，確保客戶高度成長的訂單能穩定出貨，建立與客戶之間長期穩定的信任與合作關係，推升整體接單持續成長。面對匯率波動，公司維持紀律已提前調整美元部位，採取多元資產配置，以有效平衡短期挑戰。

展望未來，面對國際環境政策諸多變數，振大環球秉持穩中求進原則，積極透過非洲及亞洲雙產區產能靈活調配與接單市場多元化因應。

關稅 營收

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