全家營收／5月93.7億元、年增6% 創單月歷史新高
全家（5903）9日公布5月營收為93.7億元，較去年同期成長6.0%，創下單月歷史新高。累計前五月營收共434.3億元，較去年同期成長2.9％。全家表示，綜觀5月整體業績穩健向上，主要動能來自於店數增長、泛鮮食、一般商品皆成長，並掌握溫升及節慶商機，端午周邊預購業績年增近三成。
全家表示，隨氣溫入夏，夏季指數型商品表現強勁，冰品業績受惠於國際特色新品與線上線下聯促加乘下，年增近四成；啤酒品類推出「世界啤酒節」主題企劃，搭配多款新品，業績年增超過三成五，其他消暑型冷藏飲料、酷繽沙等，也隨溫升熱銷。
其次，泛鮮食表現穩健，運用品牌跨界聯名策略，攜手韓國最大連鎖炸雞品牌 bb.q CHICKEN端出多款韓味熟食、現調冰飲，成功帶動熟食區與Let's Tea茶飲銷售年增超過一成。因應夏季清爽飲食需求，uno pasta夏季限定冷義大利麵系列強勢回歸，搭配整體涼麵優惠，助攻相關品類同步成長。
展望6月，全家表示，高溫商機掌握為營運重點，將以多元化新品、話題行銷操作、端午連假活動推進銷售動能，並發揮OMO整合優勢全力搶攻「618購物節」電商大促檔期，持續推升營收成長。截至5月31日止，全家總店舖數達4,356家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言