鑫科營收／5月年增23.62% 受惠一次性訂單及貴金屬價格飆漲

鑫科（3663）9日公布5月營收5.97億元，月增26.9%，年增23.6%，營收表現呈現年月雙增態勢。公司表示，主要受惠於承接一次性訂單以及國際貴金屬價格高漲，其中貴金屬銷售金額占本月合併營收比率達54%。

展望未來，鑫科表示，將持續優化產品組合，並積極拓展新產品及新應用，特別是在半導體領域。公司透過收購中鋼精材，進一步擴大特殊合金市場，並已開發出FOPLP（扇出型面板級封裝）用載板，獲得客戶高度肯定。

鑫科指出，公司也將持續投入晶圓級半導體用高純鋁合金、鈦靶材的技術開發，目標加速半導體客戶認證並建立量產能力，提升產品競爭力。公司預期2025年半導體金屬材料營收將持續成長。

此外，鑫科也將積極推動公司治理與ESG目標，致力於企業永續發展。

鑫科累計今年前五月營收已達22.16億元，相較去年同期的12.43億元，年增率高達78.33%。