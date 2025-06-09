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瓦城營收／5月年增7.34% 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）9日公布5月營收達5.45億元，相較去年同期成長7.34%，再創歷年同期新高；累計前五月營收達到25.8億元，較去年同期成長3.34%，創歷年同期新高紀錄。瓦城表示，5月營收佳績，主力動能來自母親節檔期聚餐需求及端午連假出遊商機，帶動全台門市業績成長。

瓦城5月營收成長主要受惠於母親節、端午節雙節慶商機，針對母親節聚餐需求，集團除推出新菜與適合不同人數的套餐組合外，今年也特別攜手國際保養品牌Kiehl’s契爾氏跨界合作，成功引起話題並帶動來客成長。

瞄準端午送禮需求，歷年熱銷的端午粽禮盒則挾四款經典風味回歸，成為炎夏粽禮首選，透過wa10 APP、瓦城商城及門市通路共三大管道齊力推動，挹注營收成長。此外，月底端午連假由於天數短且天氣熱，大量民眾湧入百貨避暑，集團位於全台各地百貨商場的餐廳品牌因而受益，迎來顯著來客，為5月營收再添動能。

展望6月及下半年，瓦城將持續推動多品牌布局與精準展店策略，擴大全台市場影響力。旗下泰式炒河粉品牌「BOBO」自開幕以來深受年輕客層喜愛，6月將插旗大江購物中心，正式進軍桃園市場，透過開幕行銷活動強化品牌聲量，搶攻家庭與年輕族群。同時，同棟「大心」門市亦將以全新形象改裝回歸，提供更多元化的餐飲選擇，進一步提升據點營運效能。

隨著多品牌策略穩健落實、門店經營持續優化，集團將積極掌握內需回溫與暑期旺季商機，強化成長動能，助攻下半年營運表現。

瓦城 營收 母親節

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