新麥營收／5月4億元、年減5.9% 將進軍哈薩克布局中亞

新麥（1580）9日公布5月營收4億元，年減5.9%，累計前五個月19.5億元，年增10.1％。

新麥表示，美國市場占新麥超過20%，關稅政策導致目前手上訂單暫停出貨，可能流失一些客戶，目前還在設法解決，未來如果關稅戰持續，即使繼續出貨，也要犧牲毛利來接單。

因國際地緣政治風險上升，且美國關稅政策帶來的高度不確定性，新麥表示，將透過彈性生產、配合調整市場配置等方式保持產業競爭力，近期已將加拿大從美國市場中獨立出來，且在短時間內已有成效，搶得了美國競爭對手在加拿大市場的大型超市連鎖客戶。

新麥並著手布局中亞地區，準備在哈薩克設立子公司或銷售處來做為中亞發展中心，輻射鄰近國家。

哈薩克GDP成長約在4.3%-5%間，人均烘焙食品消費量一年12.5公斤，且與鄰國俄羅斯、吉爾吉斯、烏茲別克官方語言都使用俄語，除交流方便外，對大陸也相對友善，市場發展潛力巨大。另外，泰國子公司也將設立工廠，作為東南亞的區域發展重心。