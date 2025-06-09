快訊

債券差距正消退！這三國曾淪為「歐豬五國」 如今成了債市大贏家

無法確認陳董是誰...陳宗彥性招待案一審無罪 檢提上訴

「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

長園科營收／5月6,115萬元、年増1,362% 創單月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）受惠今年第2季起新一代半導體廠UPS電池模組與BMS系統進入量產認列期，挹注整體營運表現穩健走揚，激勵今年5月營收月增15.71%、年增1,362.92%，創下單月營收歷史新高紀錄。

長園科公布今年5月營收6,115萬元，月增15.71%、年增1,362.92%，創單月歷史新高；累計長園科今年前五個月營收1.52億元、年增393.86%。

長園科指出，5月營收創高，主要受惠全球鋰鐵電池模組市場穩健成長，及公司核心技術持續突破，今年第2季起新一代半導體廠UPS電池模組與BMS系統進入量產認列期，挹注整體營運表現穩健走揚。

長園科表示，隨著各產業對高效能與高安全性不斷電電池系統需求升溫，公司UPS鋰鐵電池模組與BMS訂單持續成長，並成功擴展至AI運算、精密電子、資料中心、國防航太等利基型高端應用市場。同時子公司寰聖於輕型電動車、無人搬運車等應用領域訂單穩定成長，均推升5月整體營收表現。

長園科長期深耕鋰鐵電池產業，擁有鋰鐵正極材料、電池芯及電池模組系統相關逾200項專利，已成為全球首家通過半導體產業認證的不斷電系統鋰鐵電池供應商，具完整製造與系統整合能力。受惠全球淨零碳排、ESG永續浪潮，與台灣綠能政策推動，鋰鐵電池加速取代鉛酸與鋰三元電池，公司憑藉產品可靠度，與不斷提升之系統整合能力，持續推升在鋰鐵電池市場的滲透率，推動公司長期營運動能。

展望未來，長園科看好全球再生能源與儲能需求持續成長，未來將持續強化研發與製造能力，穩固既有客戶基礎，並積極拓展應用領域與策略合作，推升業績規模與獲利能力，為公司長期成長奠定堅實基礎。

電池模組 營收 半導體

延伸閱讀

新普、AES 雙雙成長

用中國坦克碾壓！吉利銀河 E5「神盾金磚電池」不燃不爆更安全

價格不入門的入門款，Audi推 e-tron GT quattro車型！

印度內閣批准鴻海與HCL合資半導體廠 總成本131億元

相關新聞

最強5月！威剛5月營收41.69億元 創15年單月新高

受惠於DRAM與NAND Flash報價齊揚，記憶體模組大廠威剛5月營收強勢表態，不但以41.69億元交出史上最強5月，...

揚秦營收／5月創歷史新高 麥味登、炸雞大獅雙引擎帶動

揚秦（2755）9日公布5月營收2.63億元，較4月成長11.44%，較去年同期成長達27.17%，創單月歷史新高。累計...

雍智股東會通過每股配息10元 對今年營運績成長表示樂觀

半導體測試介面廠雍智今日召開股東常會，會中承認2024年財務報表並盈餘分配案，每股配發10元現金股利，為歷年最高水準。展...

網路家庭公布年報 股東會焦點預期仍是與統一合作

網路家庭（8044）將在6月25日舉行股東會，致股東報告書近期上網。董事長詹宏志指出，在電商及零售產業競爭態勢日益劇烈下...

立盈連續四日上揚 股價再創新高

興櫃股立盈（7820）早盤股價氣勢如虹，一舉衝上137.5元，刷新歷史紀錄。自6月4日以來，立盈股價已連續四個交易日上揚...

博大衝營運 三引擎熱轉

電源廠博大科技（8109）受惠下游庫存去化結束，來自鐵道交通、醫療及工業三大引擎催動下，今年營運有望逐季走高至第3季，看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。