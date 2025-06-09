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鉅橡營收／5月年增1.2％ 電子業提高庫存備貨

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

鉅橡（8074）今日公告2025年5月合併營收新台幣1.06億元，較上月減少6.6％，較去年同期則成長1.2％，累計1-5月合併營收5.2億元，年增率4.66％。

因應美國對等關稅政策暫緩90天，電子業啟動急單拉貨提高庫存備貨，帶動鉅橡今年4-5月中國大陸市場出貨表現揚升，加上台灣市場隨著AI、HPC等需求逐漸提升，使鉅橡ABF、BT等高階載板的需求相對穩定，5月合併營收年增1.2％。

今年在載板應用、車用電子、5G及其它創新科技帶動下，讓PCB產業鏈有更多的運用設計與投入，加上美耐板市場需求穩定成長，特別是在建築裝修、家具製造及商業空間應用領域，鉅橡積極回應市場趨勢，推出高耐磨、防潮、抗菌美耐板，以滿足消費者對高品質材料的需求，公司在兩大產品領域挹注，累計1-5月合併營收5.2億元，年增率4.66％。

隨著COMPUTEX 2025 聚焦AI技術革新與產業轉型趨勢，鉅橡台灣暨海外市場第3季的訂單能見度相對明朗，但中國大陸市場則須觀察全球關稅政策的不確定因素變化，惟鉅橡會持續調整生產策略來貼近客戶的需求，以提升自身的競爭優勢，同時優化生產流程，提高產能並降低成本，以期營運穩健。

鉅橡 營收

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