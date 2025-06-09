王座營收／5月1.3億元、年月雙增 養心餐飲6月啟動貢獻

王座（2751）9日公告5月合併營收1.3億元，較上月與去年同期分別成長9.28％與21.41％，累計1-5月合併營收達6.13億元，年增率10.79％，5月與前5月合併營收雙創歷史同期新高表現。

展望下半年營運表現，王座持審慎樂觀態度，公司持續深耕台灣餐飲市場，逐步進行新展店業務，且同步進行門市布局優化調整，藉由汰弱留強，提升整體營運效率與品牌競爭力。隨著第3季暑假餐飲旺季到來，百貨商場門市有望在暑期聚餐熱潮帶動下，推升營收表現；第4季則為餐飲產業傳統旺季，搭配年末節慶與聚餐商機，將進一步挹注營運動能，整體下半年營收表現可望優於上半年。

王座5月合併營收年月雙增，主要成長動能為南港Lalaport於3-4月陸續進駐「京都勝牛」與「大阪王將」兩大品牌，適逢母親節檔期的家庭聚餐商機，帶動旗下全品牌於百貨商場通路的業績表現所致；而王座憑藉品牌力與產品組合帶動門市來客量成長，加上今年1-5月已開幕2家新門市貢獻，得累計1-5月合併營收6.13億元，年增率10.79％。

為深化在台灣餐飲市場的影響力、推動多元化品牌布局，今年王座首次跨出代理經營連鎖直營餐飲服務，併購養心餐飲擴大業務版圖，搶占台灣蔬食市場份額，養心餐飲將於6月開始貢獻營收，在養心餐飲的業績挹注之下，全年合併營收可望迎來雙位數成長。

在展店布局方面，王座持續看好高潛力商圈，「銀座杏子日式豬排」預計於7月插旗徐匯廣場，擴大品牌影響力；而養心餐飲也預計於7月進駐信義Dream Plaza商場，開出「養心茶樓」與「YACHE韓式蔬食」兩家新門市，目前已啟動兩家蔬食品牌的人才招募，內外場合計釋出75個職缺，將為王座下半年營運布局預作準備。