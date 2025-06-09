快訊

債券差距正消退！這三國曾淪為「歐豬五國」 如今成了債市大贏家

無法確認陳董是誰...陳宗彥性招待案一審無罪 檢提上訴

「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

王座營收／5月1.3億元、年月雙增 養心餐飲6月啟動貢獻

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

王座（2751）9日公告5月合併營收1.3億元，較上月與去年同期分別成長9.28％與21.41％，累計1-5月合併營收達6.13億元，年增率10.79％，5月與前5月合併營收雙創歷史同期新高表現。

展望下半年營運表現，王座持審慎樂觀態度，公司持續深耕台灣餐飲市場，逐步進行新展店業務，且同步進行門市布局優化調整，藉由汰弱留強，提升整體營運效率與品牌競爭力。隨著第3季暑假餐飲旺季到來，百貨商場門市有望在暑期聚餐熱潮帶動下，推升營收表現；第4季則為餐飲產業傳統旺季，搭配年末節慶與聚餐商機，將進一步挹注營運動能，整體下半年營收表現可望優於上半年。

王座5月合併營收年月雙增，主要成長動能為南港Lalaport於3-4月陸續進駐「京都勝牛」與「大阪王將」兩大品牌，適逢母親節檔期的家庭聚餐商機，帶動旗下全品牌於百貨商場通路的業績表現所致；而王座憑藉品牌力與產品組合帶動門市來客量成長，加上今年1-5月已開幕2家新門市貢獻，得累計1-5月合併營收6.13億元，年增率10.79％。

為深化在台灣餐飲市場的影響力、推動多元化品牌布局，今年王座首次跨出代理經營連鎖直營餐飲服務，併購養心餐飲擴大業務版圖，搶占台灣蔬食市場份額，養心餐飲將於6月開始貢獻營收，在養心餐飲的業績挹注之下，全年合併營收可望迎來雙位數成長。

在展店布局方面，王座持續看好高潛力商圈，「銀座杏子日式豬排」預計於7月插旗徐匯廣場，擴大品牌影響力；而養心餐飲也預計於7月進駐信義Dream Plaza商場，開出「養心茶樓」與「YACHE韓式蔬食」兩家新門市，目前已啟動兩家蔬食品牌的人才招募，內外場合計釋出75個職缺，將為王座下半年營運布局預作準備。

餐飲 營收 布局

延伸閱讀

朋億5月營收達5.96億元 月增9.6％

板橋最強「蔬食Buffet」399起！高CP值「原素食府」優惠餐券「這時」開搶 免服務費享「100+道蔬食佳餚」吃到飽

鈺齊營收創高快攻漲停 點火製鞋股全面起跑

緯創、上銀 認購聚光

相關新聞

最強5月！威剛5月營收41.69億元 創15年單月新高

受惠於DRAM與NAND Flash報價齊揚，記憶體模組大廠威剛5月營收強勢表態，不但以41.69億元交出史上最強5月，...

揚秦營收／5月創歷史新高 麥味登、炸雞大獅雙引擎帶動

揚秦（2755）9日公布5月營收2.63億元，較4月成長11.44%，較去年同期成長達27.17%，創單月歷史新高。累計...

雍智股東會通過每股配息10元 對今年營運績成長表示樂觀

半導體測試介面廠雍智今日召開股東常會，會中承認2024年財務報表並盈餘分配案，每股配發10元現金股利，為歷年最高水準。展...

網路家庭公布年報 股東會焦點預期仍是與統一合作

網路家庭（8044）將在6月25日舉行股東會，致股東報告書近期上網。董事長詹宏志指出，在電商及零售產業競爭態勢日益劇烈下...

立盈連續四日上揚 股價再創新高

興櫃股立盈（7820）早盤股價氣勢如虹，一舉衝上137.5元，刷新歷史紀錄。自6月4日以來，立盈股價已連續四個交易日上揚...

博大衝營運 三引擎熱轉

電源廠博大科技（8109）受惠下游庫存去化結束，來自鐵道交通、醫療及工業三大引擎催動下，今年營運有望逐季走高至第3季，看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。