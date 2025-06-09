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橘子營收／5月5.5億元、月減29% 遇逆風雙率雙減

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

橘子（6180）集團9日公告2025年5月份自結合併營收5.5億元，月減29%，年減25%，主係主力遊戲逢旺季改版準備前夕，付費商品及活動數量較少，另去年同期仍加計樂點營收；累計1~5月自結合併營收達新台幣42.2億元，年減15%。

回顧5月，《新楓之谷》與《新瑪奇》啟動20周年波段慶祝活動，《波拉西亞戰記》則開啟改版事前預約，帶動話題熱度。原創IP方面，漫畫小說品牌MOJOIN舉辦線上小說創作祭徵件活動，吸引台灣創作者踴躍投稿。布局泛娛樂產業創意資源，橘子集團積極推動各領域產學合作，厚植人才能量，原創中心首度參與大型設計展擔任企業講師、Vyin AI則受邀擔任生成式AI黑客松競賽評審，與年輕世代激盪數位科技創新應用。

展望6月，《波拉西亞戰記》將釋出上市一周年改版慶祝活動，《CSO絕對武力》亦將重磅回歸經典玩法，推升玩家參與度。迎接電商年中大檔，購物橘子主打電玩與動漫公仔商品，並與台灣知名Vtuber合作獨家販售商品帶動買氣，搶攻ACGN消費市場。粉絲社群平台hidol持續引進泛娛樂IP進駐，並規畫專屬寵粉系列活動，讓科技追星體驗再升級。此外，Vyin AI與雲力橘子將共同參與年度雲端盛會，展現橘子集團在AI應用與雲端資安的實力，積極拓展多元商務版圖。

西亞 營收 AI

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