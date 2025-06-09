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朋億5月營收達5.96億元 月增9.6％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
朋億總經理馬蔚。（本報資料照片）
朋億總經理馬蔚。（本報資料照片）

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）於今日公布2025年5月合併營收5.96億元，月增9.6％；累計2025年1至5月合併營收為32.89億元。公司表示，由於去年同期訂單認列暢旺墊高比較基期，影響今年累計前5月合併營收較去年同期減少。

朋億*表示，5月營收較上月成長，主要受惠半導體相關客戶對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等訂單保持穩健拉貨需求，且公司除深化中國、台灣地區業務供應能力，同步增強新加坡、馬來西亞區域業務拓展力道，有望隨著半導體相關大廠推進新擴建投資計畫，為公司營運、業務接單挹注良好動能。

展望2025年第2季，朋億*仍秉持深化綠能環保、精進高科技製程設備等專業技術能力，穩定原料採購供應管理及發揮良好垂直水平整合綜效，深化既有客戶業務基礎並積極開拓新客戶業務承接，提升市場競爭利基以擴大多區業務動能，以期創造未來營運正面加分效果。

馬來西亞 營收 半導體

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