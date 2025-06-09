朋億營收／5月月增近一成 股價同步強彈站上177元
半導體與面板製程供應系統廠朋億*（6613）9日公布5月合併營收達5.96億元，較上月成長9.6％。累計今年前五個月營收為32.89億元，受去年同期高基期影響，年減17.7％。
朋億表示，本月營收成長主要受惠半導體客戶對高潔淨度化學品供應與分裝系統設備，以及氣體二次配系統與工程服務的穩健拉貨動能。公司同步強化中國大陸與台灣地區供應能力，並積極拓展新加坡、馬來西亞等東南亞市場，隨著客戶推動擴建計畫，營運可望持續受惠。
展望本季，朋億強調，將持續深化綠能環保與高科技製程技術，強化原料供應管理與垂直整合效率，穩固既有客戶基礎並開發新客戶，提升多區市場競爭力，挹注未來營運動能。
朋億今日股價同步走揚，盤中一度衝高至178元，最終收在177元，上漲7.5元、漲幅4.42%。成交量放大至571張，顯示市場資金積極進場。法人指出，營收成長展現業務韌性，搭配東南亞業務布局持續深化，有望挹注下半年接單動能，市場普遍對其後市持續看好。
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