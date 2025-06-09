亨泰光營收／5月5,110萬元、年減13.4％ 前五月增2.8％創新高

亨泰光（6747）9日公告2025年5月合併營收5,110.3萬元，較去年同期減少13.35％；累計今年前五月合併營收為3.19億元，則創歷年同期新高，且較去年同期增加2.85％，主要受惠大陸地區市場持續回溫，亞太地區新興市場業績大幅成長所致。

亨泰光1-5月合併營收再創歷年同期新高，主要受惠大陸地區OK鏡（角膜塑形鏡）市場持續復甦，及公司多品牌行銷綜效逐步發揮，帶動大陸地區近視管理用OK鏡銷售業績，較去年同期成長約16％；而新開發的亞太(含澳洲)地區銷售業績成長動能更為強勁，較去年同期大幅增加約23％。

亨泰光表示，子公司杭州亨泰視覺科技公司已於5月27日正式取得大陸國家藥品監督管理局核發之OK鏡醫療器械註冊證，為集團在大陸市場取得的第三張OK鏡產品註冊證，以及首款在大陸地區「自製自銷」的OK鏡產品。

亨泰光預計將於今年底完成產品規劃，以自有國產品牌正式進軍大陸OK鏡市場。以目前大陸國產OK鏡產品占整體市場超過五成來看，隨著子公司杭州國產品牌策略的推動，亨泰光旗下包括Hiline、myOK、及子公司杭州國產等三大品牌OK鏡在中國大陸市場的市占率可望穩健提升。

亨泰光進一步表示，公司於6月4日宣布，與全球光學與光電領導品牌-德國蔡司集團（Carl Zeiss AG）全資子公司 Carl Zeiss Vision International GmbH（德國卡爾蔡司）正式簽署股份轉換契約，雙方擬依企業併購法及相關法令之規定，進行股份轉換。

依據股份轉換契約內容，德國卡爾蔡司將支付每股新台幣200元之現金對價予股份轉換基準日前之停止股票過戶時本公司股東名簿所載之本公司全體股東。

公司將於7月22日召開股東臨時會決議本股份轉換案、申請股票終止櫃檯買賣及停止公開發行案。待本股份轉換案經股東會決議並取得相關主管機關之核准後，亨泰光將成為德國卡爾蔡司百分之百持股的全資子公司。此項交易預計將於2026年第1季前完成交割及下市相關程序。

公司未來仍將持續投入各式視覺效能提升產品的研發與製造，強化視光產品的技術優勢與應用範圍，嘉惠國內外各年齡層的消費大眾。