快訊

債券差距正消退！這三國曾淪為「歐豬五國」 如今成了債市大贏家

無法確認陳董是誰...陳宗彥性招待案一審無罪 檢提上訴

「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

亨泰光營收／5月5,110萬元、年減13.4％ 前五月增2.8％創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亨泰光（6747）9日公告2025年5月合併營收5,110.3萬元，較去年同期減少13.35％；累計今年前五月合併營收為3.19億元，則創歷年同期新高，且較去年同期增加2.85％，主要受惠大陸地區市場持續回溫，亞太地區新興市場業績大幅成長所致。

亨泰光1-5月合併營收再創歷年同期新高，主要受惠大陸地區OK鏡（角膜塑形鏡）市場持續復甦，及公司多品牌行銷綜效逐步發揮，帶動大陸地區近視管理用OK鏡銷售業績，較去年同期成長約16％；而新開發的亞太(含澳洲)地區銷售業績成長動能更為強勁，較去年同期大幅增加約23％。

亨泰光表示，子公司杭州亨泰視覺科技公司已於5月27日正式取得大陸國家藥品監督管理局核發之OK鏡醫療器械註冊證，為集團在大陸市場取得的第三張OK鏡產品註冊證，以及首款在大陸地區「自製自銷」的OK鏡產品。

亨泰光預計將於今年底完成產品規劃，以自有國產品牌正式進軍大陸OK鏡市場。以目前大陸國產OK鏡產品占整體市場超過五成來看，隨著子公司杭州國產品牌策略的推動，亨泰光旗下包括Hiline、myOK、及子公司杭州國產等三大品牌OK鏡在中國大陸市場的市占率可望穩健提升。

亨泰光進一步表示，公司於6月4日宣布，與全球光學與光電領導品牌-德國蔡司集團（Carl Zeiss AG）全資子公司 Carl Zeiss Vision International GmbH（德國卡爾蔡司）正式簽署股份轉換契約，雙方擬依企業併購法及相關法令之規定，進行股份轉換。

依據股份轉換契約內容，德國卡爾蔡司將支付每股新台幣200元之現金對價予股份轉換基準日前之停止股票過戶時本公司股東名簿所載之本公司全體股東。

公司將於7月22日召開股東臨時會決議本股份轉換案、申請股票終止櫃檯買賣及停止公開發行案。待本股份轉換案經股東會決議並取得相關主管機關之核准後，亨泰光將成為德國卡爾蔡司百分之百持股的全資子公司。此項交易預計將於2026年第1季前完成交割及下市相關程序。

公司未來仍將持續投入各式視覺效能提升產品的研發與製造，強化視光產品的技術優勢與應用範圍，嘉惠國內外各年齡層的消費大眾。

蔡司 股東臨時會 德國

延伸閱讀

影／德國獨特用餐文化：怎麼點餐？小費給多少？

被控接受中共資助參選 「台灣共產黨」主席林德旺獲判無罪

不只賣美債 日本投資人4月大賣德債規模創2014年來最大

對俄中立場強硬 德國前外長當選新任聯大主席

相關新聞

最強5月！威剛5月營收41.69億元 創15年單月新高

受惠於DRAM與NAND Flash報價齊揚，記憶體模組大廠威剛5月營收強勢表態，不但以41.69億元交出史上最強5月，...

揚秦營收／5月創歷史新高 麥味登、炸雞大獅雙引擎帶動

揚秦（2755）9日公布5月營收2.63億元，較4月成長11.44%，較去年同期成長達27.17%，創單月歷史新高。累計...

雍智股東會通過每股配息10元 對今年營運績成長表示樂觀

半導體測試介面廠雍智今日召開股東常會，會中承認2024年財務報表並盈餘分配案，每股配發10元現金股利，為歷年最高水準。展...

網路家庭公布年報 股東會焦點預期仍是與統一合作

網路家庭（8044）將在6月25日舉行股東會，致股東報告書近期上網。董事長詹宏志指出，在電商及零售產業競爭態勢日益劇烈下...

立盈連續四日上揚 股價再創新高

興櫃股立盈（7820）早盤股價氣勢如虹，一舉衝上137.5元，刷新歷史紀錄。自6月4日以來，立盈股價已連續四個交易日上揚...

博大衝營運 三引擎熱轉

電源廠博大科技（8109）受惠下游庫存去化結束，來自鐵道交通、醫療及工業三大引擎催動下，今年營運有望逐季走高至第3季，看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。