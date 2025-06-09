股價漲太多 富喬庫藏股一萬張未執行完畢

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）9日公告公司庫藏股買回期間屆滿。不過因股價已超出可執⾏庫藏股之範圍，故未全部執行完畢。

富喬9日股價以39.65元作收，上漲0.15元。

富喬公告，原預定買回之期間：114/04/10~114/06/09，原預定買回之數量(股)：10,000,000，原預定買回區間價格(元)：18.00~30.00，本次實際買回期間：114/04/11~114/04/11，本次已買回股份數量(股)：600,000，本次已買回股份總金額(元)：14,440,930，本次平均每股買回價格(元)：24.07。累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%)：0.12。