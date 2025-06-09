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威剛營收／5月41.69億元 創15年單月新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受惠於DRAM與NAND Flash報價齊揚，記憶體模組廠威剛（3260）5月營收41.69億元，創下史上最強5月，並且刷新2010年4月以來、15年來單月營收新高；董事長陳立白看好記憶體價格漲勢可持續至下半年，不論通路或品牌系統廠客戶都積極回補庫存，工廠產能自第1季已滿載至8月，第2季營運績效可望再上層樓。

展望第3季，威剛認為記憶體多頭格局仍將延續。不僅是上游製造商對產能規劃仍相當謹慎有序，DRAM與NAND Flash的供給有限，同時AI相關應用需求持續暢旺、消費性電子產品新品也相繼出籠，且各項應用所搭載的記憶體容量倍增成長，都將推升近期記憶體價格和需求持續上攻。

威剛5月合併營收41.69億元，創年、月雙增，年增29.19%、月增6.45%。其中DRAM模組產品營收達24.33億元，同步創下15年來單月歷史新高。5月DRAM模組占整體營收比重為58.36%，SSD占比29.62%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.02%。累計今年前5月合併營收179.86億元，年增0.17%；DRAM模組營收貢獻達57.14%，SSD為30.13%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.73%。

記憶體模組 營收

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