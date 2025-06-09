雲豹能源小金雞天能綠電 10日以80元登錄興櫃交易

雲豹能源旗下小金雞天能綠電（7842）將在明（10）日以80元登錄興櫃交易，規畫明年第2季未掛牌上市，為雲豹能源卡位綠電售電商機，取得有利的戰略地位。

天能綠電為雲豹能源旗下售電子公司，也是集團首家叩關資本市場的小金雞。雲豹能源董事長暨天能綠電董事長廖福生表示，天能綠電是集團整合再生能源價值鏈的重要推手，也是台灣綠電交易市場先行者。未來將全力支持天能綠電再創高峰，為股東、客戶與社會創造長期永續價值。

天能綠電自2021年成立，致力打造整合快速與彈性兼具的綠電媒合平台，並與日月光、美光、Gogoro、玉山金控等國內外知名企業建立長期合作，展現高度信賴與國際接軌實力。

2024年全年營收10.24億元，年增率338%，稅後淨利0.25億元，EPS 5.57元；2025年首季營收3.86億元，年增率70%，稅後淨利0.13億元，每股純益0.92元。根據能源署月報，天能綠電以7,285萬度交易量穩居民營售電業第一，轉供據點逾500處，穩坐「綠電交易王」。

2025年轉供度數更由原預估3.3億度上調至4.3億度，增幅逾30%，反映企業綠電轉型需求強勁，成為資本市場矚目焦點。

天能綠電總經理唐亞聖表示，天能綠電用三年時間登錄興櫃、登頂售電業第一，是對營運模式與團隊實力的肯定。未來持續以創新、快速、彈性、完整的綠電解決方案，協助企業掌握能源自主權，成為推進RE100與淨零轉型最佳夥伴。

展望未來，天能將聚焦四大策略：加速布局中小型案場與電力收購；擴大碳權輔導與永續報告整合服務；強化資本市場連結與治理韌性；深化與母公司雲豹能源發電、售電整合，發揮集團綜效，透過靈活創新模式與多元解方，攜手企業打造韌性綠色經濟，邁向亞太級綠電整合平台。