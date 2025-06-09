威剛營收／5月41.69億元、史上最強5月 刷新2010年4月以來單月新高

受惠於DRAM與NAND Flash報價齊揚，記憶體模組大廠威剛（3260）9日公布5月營收達41.69億元，交出史上最強五月，並刷新2010年4月以來單月營收新高。董事長陳立白看好記憶體價格漲勢可持續至下半年，不論通路或品牌系統廠客戶都積極回補庫存，工廠產能自第1季已滿載至8月，本季營運績效可望再上層樓。

展望第3季，威剛認為記憶體多頭格局仍將延續，不僅是上游製造商對產能規劃仍相當謹慎有序，DRAM與NAND Flash的供給有限，同時AI相關應用需求持續暢旺、消費性電子產品新品也相繼出籠，且各項應用所搭載的記憶體容量倍增成長，都將推升近期記憶體價格和需求持續上攻。

威剛5月合併營收一舉攀升至41.69億元，繳出年、月雙增亮眼佳績，年增29.19%、月增6.45%。其中DRAM模組產品營收達24.33億元，也同步創下15年來單月歷史新高。

威剛進一步說，5月DRAM模組占整體營收比重為58.36%，SSD占比29.62%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.02%。累計今年前5月合併營收達179.86億元，年增0.17%；DRAM模組營收貢獻達57.14%，SSD為30.13%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.73%。