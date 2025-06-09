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揚秦營收／五月2.6億元 創單月歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

揚秦（2755）9日公布5月自結營收，5月營收2.63億元，較4月2.36億元成長11.44%，較去年同期2.07億元成長達27.17%，創單月歷史新高。1月至5月累計營收共11.82億元，較去年同期9.75億元成長達21.24%，同創歷史新高紀錄。

揚秦國際總經理林麗玲表示，5月營收創歷史新高，主要受惠於「麥味登」與「炸雞大獅」加盟體系雙引擎帶動下，營運規模持續擴大。此外，麥味登在5月新推出的高纖優蛋白健康取向的「豆皮蛋餅」廣受消費者喜愛，加上與國際知名經典漫畫史努比的品牌聯名活動，雙雙帶動了門市的來客數與客單價，同時也帶動了品牌的網路聲量與討論度。

展望後市，林麗玲表示，麥味登推出的史努比聯名周邊商品自6月初開始透過APP開放會員進行預購，預購首日即引發搶購潮，會員優先預購數量已搶購一空，門市限定配額則將於6月18日開始販售，預期將會帶動新一波熱賣，持續帶動門市營收成長。

此外，揚秦營運主力的「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌將連袂參與6月20至23日在台北世貿一館舉行的2025台北國際連鎖加盟創業展－夏季展。林麗玲表示，加盟展將推出限時限量優惠，總部提供加盟「麥味登」最高80萬元無息分期，並新增「智取櫃」升級方案，本場加盟展還可免費升級史努比聯名店觀設計。加盟「炸雞大獅」最高40萬元無息分期，成功開店者並將加贈兩台數位電視等好禮，加速海內外展店，為長期營運動能添柴加火。

截至目前，「麥味登」總店數919家，「炸雞大獅」海內外店數129家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。

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