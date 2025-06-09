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薪傳智庫數位科技 6月10日登錄創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，薪傳智庫數位科技股份有限公司（7676）產業類別為數位雲端，將於6月10日登錄創櫃板。

薪傳智庫公司從事企業永續報告書撰寫及認證顧問輔導服務，及相關教育訓練課程服務。公司開發「薪傳Saas雙專利系統永續報告書平台」，提供企業由該系統平台自行產製永續報告書。薪傳智庫團隊具國際主導稽核員資格與數位雲端整合經驗，隨時掌握永續國際通用準則變化，服務上市櫃公司、中小企業及非營利組織，為其創造競爭力及社會影響力。

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