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雍智股東會通過每股配息10元 對今年營運績成長表示樂觀

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雍智董事長李職民。記者李孟珊／攝影
雍智董事長李職民。記者李孟珊／攝影

半導體測試介面廠雍智今日召開股東常會，會中承認2024年財務報表並盈餘分配案，每股配發10元現金股利，為歷年最高水準。展望2025年，雍智表示，公司近年積極拓展海外市場，預期今年中國及歐美地區營收將比去成長，並審慎樂觀看待今年營運維持成長表現。

雍智受惠於手機應用處理器（AP）、車用及 AI 特殊應用IC（ASIC） 相關測試需求增加，去年營收17.36億元，年增23.11%，創歷史新高；營業利益4.95億元，稅後純益4.8億元，每股純益17.69元，年增35.4%，同創新高。

雍智董事長李職民表示，2024年4季起，公司擴大大陸地區的測試載板在地化生產布局，投入資金建置廠房和機台，提升在後段晶圓測試裁板上的競爭力，更能縮短交貨時效性和貼近服務大陸地區的客戶需求，有利爭取更多潛在客戶及建立長期合作關係。

此外，為拓展歐美地區半導體測試載板相關業務，雍智科技董事會去年通過設立美國子公司，已逐步開拓美國客戶並帶來實質合作和營收。公司預期，今年大陸及歐美地區營收預期會較去年有所成長。

李職民指出，雍智憑藉在後段晶圓測試戴板的電路設計及高速射頻RF測試載板領域累積的經驗，位居市場領先地位之一，近年更逐步拓展業務到老化測試載板（Bum-in Board）及品圓測試的前段測試載板（晶圓探針卡）領城，審慎樂觀看待今年營運延續去年成長動能，將維持成長表現。

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