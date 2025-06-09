網路家庭公布年報 股東會焦點預期仍是與統一合作

網路家庭（8044）將在6月25日舉行股東會，致股東報告書近期上網。董事長詹宏志指出，在電商及零售產業競爭態勢日益劇烈下，去年網路家庭集團秉持「用戶為先」之核心價值，持續推動「有感改變」，為消費者、供應商及合作夥伴帶來創新服務。旗下B2C電商事業持續專注於產品銷售組成、毛利結構及費用的優化；集團透過資源整合及架構調整的努力之下，轉投資子公司朝獲利增長或虧損收斂的方向邁進。

網路家庭近幾年連續虧損，去年引入新股東統一集團，業界也關注統一與Yahoo奇摩電商、網路家庭的合作計畫，如物流、倉儲、商品規劃，預期將是股東會的重點。

詹宏志在年報中指出，B2C本業去年全新啟動品牌再造，推出「每天一起變更好，Everyday better with PChome 24h」宣傳計畫，不斷加深品牌信賴感，進一步提升消費者品牌偏好。去年底「智能客服」上線，讓消費者能夠更即時解決購物疑問，顯著提升服務效率。

網路家庭在2023年啟用林口A7智慧物流園區，產生折舊與費用，去年開始集中貨物、也積極找尋新的服務對象，持續擴張第三方倉儲業務。報告書中指出，今年從智慧園區出貨量占PChome 24h 購物整體訂單數6 成。網家持續優化整體倉儲的營運效能，大幅降低人工倉維運費用。

根據近三年的年報內容，近三年表現較好的子公司包括21st Fintech（金融科技子公司），在過去幾年推出手機、筆電、單車訂閱制，持續創新服務，目前也是東京證交所衍生的加速器輔導企業，已經啟動在日本掛牌的前期作業；其次是日本跨境代購事業比比昂，透過與全家便利商店合作、營收與會員數大幅成長；金融科技收購的另一家喬睿科技（TapPay）也積極擴展線下和國際市場。