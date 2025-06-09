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立盈連續四日上揚 股價再創新高

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
立盈環保科技中科廠。公司提供
立盈環保科技中科廠。公司提供

興櫃股立盈（7820）早盤股價氣勢如虹，一舉衝上137.5元，刷新歷史紀錄。自6月4日以來，立盈股價已連續四個交易日上揚，從6月3日收盤的81.9元，至今漲幅已逾六成，股價表現強勁。

立盈主要深耕半導體產業的廢棄物循環經濟領域，提供廢氫氟酸與氟化鈣污泥的再利用解決方案。這項核心業務使其在綠色環保產業中佔據重要地位。

回顧去年營運表現，立盈的營收達到1.88億元，年成長6%，而稅後淨利更大幅躍升至0.49億元，年增率高達151%，每股盈餘也從2023年的0.73元提升至1.69元。

展望未來，儘管全球經濟仍存在不確定性，但立盈預期今年營收將因中部科學園區新產能的啟用而呈現顯著增長。

立盈今年前四個月的營收已達到2,124萬元，年增率高達104%，展現強勁的成長動能。

法人預期，隨著半導體產業即將迎來旺季需求，立盈除了平鎮廠1,800噸的既有產能外，中科新增的1,500噸產能將使整體產能利用率逐步提升。

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