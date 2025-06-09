富強鑫營收／獲 AI、新能源車大廠強勁拉貨 5月5.56億元創新高

富強鑫（6603）9日公布5月合併營收為5.56億元，較上月營收3.62億元增加53.6％，較去年同期營收4.09億元增加35.7％，改寫單月營收歷史新高的紀錄；累計2025年前五月合併營收達19.49億元，較去年同期17.26 億元增加13％。

富強鑫表示，受惠於台廠AI伺服器大廠對於富強鑫旗下全電機設備的出貨動能暢旺，創造富強鑫5月份來自全電機的業績比重攀升至17％，加上電動車品牌大廠針對其建設新能源汽車之「前、後貫穿式車燈罩」和內外飾件等部件的生產基地所需，帶動對於富強鑫之多款大型和超大型多色機的拉貨力道強勁拉升。

同時，部分包括印度知名汽配業、台灣ICT半導體等產業客戶之智慧射出成型設備穩健訂單需求，齊步創造富強鑫大陸前灣新廠、印度、台灣廠的產能稼動率提升，堆疊公司5 月營收改寫單月營收歷年來新高的優異成績。

根據研調機構集邦科技的觀察，當前全球產業供應鏈加速重組，地緣政治與貿易政策的不確定性，進一步推動各產業製造業朝向區域化與在地化發展。富強鑫觀察，疫情與對等關稅政策的影響，使企業更積極重新評估產線佈局與供應鏈韌性，並在美國、墨西哥、關稅衝擊較低等戰略區域部署產能，且在人力成本居高情形下，智慧製造已成為維持生產效率與利潤率的關鍵解方。

富強鑫長期深耕全球市場，具備高度客製化與即時交付的技術實力，能靈活回應客戶在不同區域的製造需求，並積極投入AI與工業4.0技術，推出智慧射出解決方案，透過整合感測器、大數據、雲端平台與遠端監控，實現製程最佳化與機台智慧管理，幫助客戶有效提升生產自動化程度與供應鏈彈性，發揮「智慧設備 × 智慧管理」的雙重優勢，不僅進一步鞏固在全球中高階製造設備市場的競爭力，

亦是至今多家國際知名品牌大廠客戶心中其多組分射出機、智慧射出成型設備供應商的首選品牌。

展望2025年，富強鑫維持審慎樂觀看法。富強鑫秉持「專業、創新、永續」的核心價值，在技術研發、營運策略與永續發展持續推進，強化全球市場布局，深化與歐、美、日系OEM及AM汽配產業的合作關係，並積極拓展至ICT/半導體、AI Server/PC、生技醫療及製鞋代工產業等新興應用領域。

同時公司在低碳轉型與ESG浪潮推動下，富強鑫同步展開「綠色創鑫專案」，投入研發環保材料及輕量化技術，推動生產過程減碳，積極開發產品節能性能與再生塑料應用技術，以提升產品循環經濟價值，並協助客戶落實低碳製造。隨市場需求轉向高效能與環保兼備的智慧機台，富強鑫也將同步升級產品線，推動數位化管理與智慧製造，透過大數據分析與 AI 技術優化生產排程，提高機台運作效率，並導入智能監測系統以提升生產透明度與即時應變能力。

富強鑫相信，唯有掌握市場變局中的每一次機會，才能帶領富強鑫穩步朝向百年企業的目標邁進，為股東與社會創造更長遠的價值。