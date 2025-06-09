台寶新藥 邁向臨床三期

台寶生醫（6892）昨（8）日公告，旗下膝骨關節炎細胞新藥Chondrochymal接獲衛福部食藥署（TFDA）函文，同意其進行三期臨床試驗，由於該新藥已對外授權，後續將協助合作夥伴完成變更試驗委託者（Sponsor）並共同推進臨床收案，目標2028年完成三期臨床試驗。

台寶生醫表示，該公司去年12月與新加坡商Senectus Pte. Ltd.簽署的《合作協議》中，授予Senectus取得 Chondrochymal亞太地區產品開發與商業化的專屬權利之選擇權。Senectus已於今年3月19日正式通知行使該項選擇權，授權正式生效。

台寶生醫執行長楊鈞堯表示，授權生效後，Senectus將在包括台灣在內的授權區域內，主導Chondrochymal的多國多中心臨床試驗、藥證申請及產品行銷推廣，並負擔所有相關費用。台寶生醫則將持續協助Senectus進行製程開發及更新CMC資料。