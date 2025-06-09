振躍 規劃明年Q1上櫃

精密滑軌大廠振躍精密（6705）受惠AI及半導體產業持續升溫，挹注伺服器滑軌相關產品業績明顯成長，今年占整體營收比重將挑戰倍增、上看20%。振躍表示，該公司已訂第4季送件申請上櫃，預計最快明年第1季掛牌。

創立於1996年的振躍精密，主要從事精密鋼珠滑軌相關產品的研發、生產與銷售，產品應用於辦公家具、居家空間與廚房空間的滑軌為主，近幾年持續積極切入伺服器、雲端與工業應用領域。

振躍去年辦公、家居與廚具空間滑軌占整體營收的比重約89%，伺服器、雲端與工業應用滑軌占6%，其他應用占5%；值得注意的是，伺服器、雲端與工業應用滑軌今年第1季占整體營收比重已來到10%，全年將挑戰15%至20%。

振躍股東常會日前全面改選董事，此次新增一席董事及一席獨董，分別為家登精密董事長邱銘乾及兼任寬魚國際獨董的楊裕明。