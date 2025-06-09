桓達四引擎 驅動業績

自動化感測器大廠桓達（4549）表示，該公司目前訂單能見度大約是1.5至兩個月，在訂單成長帶動下，估計本季的營運與獲利成績都將優於第1季。

桓達指出，第2季成長主要是因為第1季工作天數較少，基期較低，再加上美國總統川普宣布的關稅政策後，使得美國客戶提前拉貨，增加0.5到1季的貨物儲備，並在近期逐步發貨。

桓達台灣市場業務有四大成長動能，首先是水處理產業，包括智慧建築、再生電廠及銅箔製程，其次是來自半導體產業，像是晶圓雙雄訂單；第三為AI伺服器、直接液冷（DLC）及浸沒式感測器；第四是ESG零碳排監測商機。

其中，智慧水表的標案預計將在第2季完成全部認列，預估上半年可帶來約5,000萬元的營收，下半年則將根據政府標案的釋出情況來評估是否進行投標。

在AI應用布局方面，桓達自去年冷卻感測器切入AI伺服器ODM大廠，許碧雲指出，冷卻感測器目前開始小量試產，產銷狀況正常，不過整體上半年不敢看太樂觀，預計第3季有機會逐步放量。

在海內外市場方面，台灣和東南亞的市場表現大致穩定、大陸需求尚未完全回升，美國市場則面對關稅等不確定因素。