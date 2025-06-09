快訊

法網／5盤大戰逆轉擊倒辛納 阿爾卡拉斯完成男單連霸

聽新聞
0:00 / 0:00

桓達四引擎 驅動業績

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

自動化感測器大廠桓達（4549）表示，該公司目前訂單能見度大約是1.5至兩個月，在訂單成長帶動下，估計本季的營運與獲利成績都將優於第1季。

桓達指出，第2季成長主要是因為第1季工作天數較少，基期較低，再加上美國總統川普宣布的關稅政策後，使得美國客戶提前拉貨，增加0.5到1季的貨物儲備，並在近期逐步發貨。

桓達台灣市場業務有四大成長動能，首先是水處理產業，包括智慧建築、再生電廠及銅箔製程，其次是來自半導體產業，像是晶圓雙雄訂單；第三為AI伺服器、直接液冷（DLC）及浸沒式感測器；第四是ESG零碳排監測商機。

其中，智慧水表的標案預計將在第2季完成全部認列，預估上半年可帶來約5,000萬元的營收，下半年則將根據政府標案的釋出情況來評估是否進行投標。

在AI應用布局方面，桓達自去年冷卻感測器切入AI伺服器ODM大廠，許碧雲指出，冷卻感測器目前開始小量試產，產銷狀況正常，不過整體上半年不敢看太樂觀，預計第3季有機會逐步放量。

在海內外市場方面，台灣和東南亞的市場表現大致穩定、大陸需求尚未完全回升，美國市場則面對關稅等不確定因素。

美國 感測器 AI

延伸閱讀

台夫妻上網討拍失敗！赴沖繩自駕加錯油要賠40萬日圓 遭網酸：無知是要付出代價的

買不起的限量超跑Aston Martin Valkyrie 現在我們可以自己動手做了!

巴西女獨自駕駛小船離奇身亡 疑似頭髮捲進引擎致命

缸數減少不滅其風采！Bentley發表Bentayga Speed V8，成功減重43公斤！

相關新聞

博大衝營運 三引擎熱轉

電源廠博大科技（8109）受惠下游庫存去化結束，來自鐵道交通、醫療及工業三大引擎催動下，今年營運有望逐季走高至第3季，看...

聚恆 爆儲能電池合約糾紛

興櫃太陽能系統整合商聚恆（4582）昨（8）日公告，接獲臺灣臺南地方法院民事庭起訴狀，主因該公司先前與長利科技有合約糾紛...

正德 下季交付環保新船

散裝航商正德 (2641）指出，因應景氣急速變化及長期營運布局，第3季將有二艘6萬噸符合環保法規新船交船，配合市場需求與...

桓達四引擎 驅動業績

自動化感測器大廠桓達（4549）表示，該公司目前訂單能見度大約是1.5至兩個月，在訂單成長帶動下，估計本季的營運與獲利成...

振躍 規劃明年Q1上櫃

精密滑軌大廠振躍精密（6705）受惠AI及半導體產業持續升溫，挹注伺服器滑軌相關產品業績明顯成長，今年占整體營收比重將挑...

台寶新藥 邁向臨床三期

台寶生醫（6892）昨（8）日公告，旗下膝骨關節炎細胞新藥Chondrochymal接獲衛福部食藥署（TFDA）函文，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。