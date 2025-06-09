正德 下季交付環保新船

散裝航商正德 (2641）指出，因應景氣急速變化及長期營運布局，第3季將有二艘6萬噸符合環保法規新船交船，配合市場需求與發展下，挹注未來營收成長、獲利增加。

正德去年全年獲利5.84億元、年增37.8%，每股稅後純益1.92元。並將配發現金股利每股0.5元。

展望今年營運，正德表示，因應長期市場布局，正持續擴大船隊規模，包括2021年訂購六艘委託日本造船廠打造的4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，已於2023年交付四艘，2024年度交付兩艘，全數交付完成加入營運，分別與租家簽訂三至五年長約。

2024年4月董事會決議再訂購四艘委託大陸造船廠打造6.35 萬噸極限靈便型散裝貨輪，已於2025年1月、3月各交付一艘，預計2025年第3季底前再交付二艘，目前已洽妥租家十年長期租約。

此外，2024年11月在大陸廣州船舶交易所標得三艘載重噸各為8.13萬噸卡姆薩型的二手散裝貨輪，也於2024年12月交付首艘，2025年2月交付2艘，分別與租家簽訂二至五年長約。

截至目前，該公司旗下船隊總數達到21艘，未來將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規，強化集團營運競爭力。