聚恆 爆儲能電池合約糾紛

興櫃太陽能系統整合商聚恆（4582）昨（8）日公告，接獲臺灣臺南地方法院民事庭起訴狀，主因該公司先前與長利科技有合約糾紛，全案將委請律師處理，以維護聚恆公司權益。

聚恆公告指出，此次接獲法律事件相關文書案號為114年度重訴字第190號，起因於長利科技出售儲能電池予聚恆並承攬相關工程，惟該產品未達合約預定效用，且履約過程未見具體改善措施，致使聚恆對其改善能力產生疑慮，因此，雙方就電池產品品質、驗收、合約義務及保固等相關事項尚有爭議。

聚恆基於保全自身權益，已暫停支付尾款及部分應付款項，並於2024年1月22日提起訴訟，標的金額為新台幣2億223萬8,392元，且該訴訟進行中。長利科技本次訴請聚恆共計新台幣1億3,938萬9,469元。

聚恆強調，本案將委請律師處理，以維護公司權益，對公司財務業務影響及預估影響金額需依判決結果而定，預期對股東權益或證券價格無重大影響。

聚恆創立於1998年，在太陽能發電領域深耕多年，服務範圍涵蓋太陽能及儲能系統建置、開發、設計、採購、施工、O&M維運等，旨在提供企業一站式能源管理方案，2021年成為第一批台電AFC「表前動態調頻儲能系統標案」五家得標廠商之一，至今仍持續協助台電穩定台灣電網。聚恆上周五（6日）興櫃參考價收20.81元、跌0.01元。