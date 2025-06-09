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博大衝營運 三引擎熱轉

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠博大科技（8109）受惠下游庫存去化結束，來自鐵道交通、醫療及工業三大引擎催動下，今年營運有望逐季走高至第3季，看好全年營收有望重返成長軌道，整體營運優於去年。

博大董事長廖本崇認為，雖然全球經濟環境仍具挑戰，產業景氣尚未全面回升，但隨著全球客戶新案設計導入，訂單能見度提升，公司營運動能穩健增長。博大前五月合併營收6.86億元，年增5.36%，業績逐步增溫。

博大產品多元化，主攻利基型產品，DC／DC電源占比達九成，橫跨工業、醫療、綠能、交通運輸、軍用、通訊電源等應用，其中，來自鐵道交通、醫療及工業三大應用營收占比各逾兩成，隨下游庫存整理結束，客戶訂單回溫，開案量增加，目前市場訂單能見度約兩個多月。

博大強調，持續聚焦高功率密度、高效率、低耗能等綠色電源產品開發，積極拓展醫療、鐵道、航太等高端應用領域，並切入更高階的航太產業及醫事電源，有助提高附加價值及獲利，目前新品已送樣中或試產。

全球產能布局方面，除了既有中國大陸無錫及台灣廠之外，台中新廠已於5月陸續投產。博大表示，台中新廠較既有舊廠產能增加50%，聚焦高毛利利基型產品，將導入更多自動化機台，最遲於第4季全能投產，越南新廠預計6月上梁，第4季完工，將大幅提升產能彈性與供應鏈韌性。

鐵道 航太 營收

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