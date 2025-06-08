達爾膚營收／5月6,584萬元、年減9% 前五月年減3%
達爾膚（6523）近日公布5月合併營收6,584萬元，年減9%，主因線上通路及海外市場業績貢獻較去年同期下滑；累計今年前五月合併營收4.8億元，年減3%。
達爾膚表示，面對市場變化，公司將持續以產品創新與精準行銷策略靈活應對，強化品牌與消費者之間的連結。
產品表現方面，達爾膚表示，5月份全方位防曬系列表現亮眼，銷售額較去年同期呈倍數成長。該系列以多元使用情境與不同年齡層的需求打造，兼顧成人日常與戶外活動防護，更貼心考量孩童肌膚的溫和防曬需求，提供全面且細緻的產品選擇。其中三款商品更採用海洋友善配方，減少對海洋生態的影響，體現品牌對環境永續的承諾。
展望未來，達爾膚表示，將持續優化產品組合、強化研發實力，落實讓消費者肌膚更美麗與地球永續共好的品牌使命。同時穩健推進國內外市場布局，致力打造具高效、低敏與永續的專業醫美保養品牌，朝亞洲領導品牌目標穩步邁進。
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