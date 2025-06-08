鈊象5月營收月、年雙增 法人估全年EPS成長至38.2元

鈊象（3293）5月營收月增2.5%、年增20.6%，符合市場預期，主要是東南亞授權維持強勁成長，不過因新台幣升值以及基期墊高的關係，使得年增速減緩；法人機構表示，今年主要成長動能仍為東南亞授權，全年每股獲利（EPS）上看38.2元。

展望2025年營運，法人機構表示，因去年下半年基期較高，因此，下半年營收的年增幅度將低於上半年，其中，營收成長主要來自於東南亞授權的成長，而子公司TaDa Gaming在美國有代理商，主要是授權給線上遊戲平台，2024年底到2025年初已有一些營收貢獻。網路遊戲今年營收能年持平；商用遊戲機會有新的遊戲機產品推出，因此，全年預估將呈小幅成長。

歐美授權（TaDa Gaming）的部分，目前古拉索、希臘、馬爾他、羅馬尼亞、瑞典和英國等國家都有取得執照，不過歐洲市場比較陌生而且強勁的競爭對手多，仍在努力耕耘中，短時間還看不到顯著的營收貢獻下，預估今年營收為228.5億元，年成長23.4%，稅後純益為107.6億元，年增18.8%，EPS成長至38.2元。

分析師指出，鈊象今年主要成長動能仍為東南亞授權，維持20%以上的年成長，TaDa Gaming在美國已有代理商，並開始營收貢獻，希望未來能成為另一塊成長動能下，將有助未來營運持續成長。