股王信驊13日除息秀 每股發52元
股王信驊（5274）將在6月13日進行除息，配發每股現金股利52元，且在7月18日發放，依6日收盤價4,125元計算，隱含現金殖利率約1.2%。展望後市，法人認為在客戶訂單大幅攀升，第2季營運表現將優於預期，全年營收將成長兩位數水準。
在訂單需求暢旺下，帶動信驊今年5月營收7.6億元，月增7.9%、年增74.6%，改寫單月歷史新高；累計前五月營收35.29億元，年增89.2%。
展望今年，董事長林鴻明看好AI伺服器對BMC需求快速成長，當前營收比重已達20%，未來預計可逐步推升至30%、40%、甚至50%，顯示不僅AI伺服器量能提升，應用場景快速擴展，主力產品2700系列今年市占率將明顯擴大，平均單價攀升。
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