新麥2025年銷售估持平

新麥（1580）昨（6）日召開股東會，新麥表示，美國市場占新麥超過20%，在川普關稅政策、匯率的影響下，導致目前往美國訂單暫停出貨，還在設法解決，不排除降價銷售，今年銷售力求與去年持平。股東會也進行改選五席董事、四席獨董，股東會後董事會選舉董事長由謝順和繼續接任。

新麥股東會同意配發現金股利9元，配發率66%，以昨（6）日收盤價格143元計算，現金股息殖利率為6.2%。

五席董事中，謝順和、吳曜宗、謝銘璟、蕭淑娟；其中，新臉孔為台灣歐特克總經理陳敏智，這位就是之前網路論壇揪團推舉出來的提名人選，順利當選一席董事。另外，四席獨立董事分別為黃輝煌、涂三遷、林建廷及李鴻猷。

新麥表示，美國市場占新麥超過20%，關稅政策導致目前手上訂單暫停出貨，可能流失一些客戶，目前還在設法解決，未來如果關稅戰持續，即使繼續出貨，也要犧牲毛利來接單。

因國際地緣政治風險上升，且美國關稅政策帶來的高度不確定性，新麥表示將透過彈性生產、配合調整市場配置等方式保持產業競爭力。