快訊

美中迎第二輪貿易談判 新加坡外長：雙方缺乏戰略信任

午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成

補助款辦法修改 主計總處限3天回覆 藍縣市轟中央突襲

新麥2025年銷售估持平

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

新麥（1580）昨（6）日召開股東會，新麥表示，美國市場占新麥超過20%，在川普關稅政策、匯率的影響下，導致目前往美國訂單暫停出貨，還在設法解決，不排除降價銷售，今年銷售力求與去年持平。股東會也進行改選五席董事、四席獨董，股東會後董事會選舉董事長由謝順和繼續接任。

新麥股東會同意配發現金股利9元，配發率66%，以昨（6）日收盤價格143元計算，現金股息殖利率為6.2%。

五席董事中，謝順和、吳曜宗、謝銘璟、蕭淑娟；其中，新臉孔為台灣歐特克總經理陳敏智，這位就是之前網路論壇揪團推舉出來的提名人選，順利當選一席董事。另外，四席獨立董事分別為黃輝煌、涂三遷、林建廷及李鴻猷。

新麥表示，美國市場占新麥超過20%，關稅政策導致目前手上訂單暫停出貨，可能流失一些客戶，目前還在設法解決，未來如果關稅戰持續，即使繼續出貨，也要犧牲毛利來接單。

因國際地緣政治風險上升，且美國關稅政策帶來的高度不確定性，新麥表示將透過彈性生產、配合調整市場配置等方式保持產業競爭力。

延伸閱讀

美參院外委會通過挺台抗中法案 支持台灣加入IMF

槓上加墨！川普貿易戰及移民政策 2026世足賽籌備蒙陰影

影／出席水利節活動 卓榮泰：資源滿足才能讓台商回來

越南平衡對美貿易 簽署14億美元農產品採購MOU

相關新聞

群聯推新品 後市可期

NAND控制晶片廠群聯（8299）昨（6）日公布5月營收56.9億元，月減5.22%、年成長5.8%。累計前五月營收達2...

閎康5月營收月減2% 日本需求帶勁

閎康昨（6）日公布5月營收4.29億元，優於去年同期，雖然月減少2.8%，但年增1.9%，創歷年同期新高，公司說明，主要...

騰雲每股派4.5元股利

新零售全方位解決方案服務商騰雲科技（6870）昨（6）日召開股東會，通過2024年股利案，每股配發現金股息4.3元及股票...

新麥2025年銷售估持平

新麥（1580）昨（6）日召開股東會，新麥表示，美國市場占新麥超過20%，在川普關稅政策、匯率的影響下，導致目前往美國訂...

叡揚營收／5月1.51億元、年增8.71% 以Bitsight協防資安攻擊

資訊軟體領導廠叡揚（6752）2025年5月份單月合併營收為1.51億元，月減10.69%，年增8.71 %，合併今年前...

閎康營收／5月4.29億元優於去年同期 日本需求帶動

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布5月營收為新台幣4.29億元，年增1.89%。閎康說明，營收成長主要受惠於日本實驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。