聽新聞
0:00 / 0:00
閎康5月營收月減2% 日本需求帶勁
閎康（3587）昨（6）日公布5月營收4.29億元，優於去年同期，雖然月減少2.8%，但年增1.9%，創歷年同期新高，公司說明，主要是日本需求帶動。
閎康說明，營收成長主要受惠於日本實驗室業務與材料分析（MA）需求帶動。其中隨著全球AI應用與高效能運算（HPC）需求快速擴張，晶圓代工大廠持續加快製程升級與全球建廠腳步，不僅2奈米製程將如期量產，3奈米產能今年也將大增，客戶開案積極也帶動閎康業績同步成長。
閎康強調，憑藉著在MA和FA領域長期積累之經驗，協助客戶分析晶片缺陷，並提供改善方案，有效加速客戶開發流程。
此外，AI晶片的開發持續保持積極，也帶動MA、FA需求成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言