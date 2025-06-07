閎康5月營收月減2% 日本需求帶勁

閎康（3587）昨（6）日公布5月營收4.29億元，優於去年同期，雖然月減少2.8%，但年增1.9%，創歷年同期新高，公司說明，主要是日本需求帶動。

閎康說明，營收成長主要受惠於日本實驗室業務與材料分析（MA）需求帶動。其中隨著全球AI應用與高效能運算（HPC）需求快速擴張，晶圓代工大廠持續加快製程升級與全球建廠腳步，不僅2奈米製程將如期量產，3奈米產能今年也將大增，客戶開案積極也帶動閎康業績同步成長。

閎康強調，憑藉著在MA和FA領域長期積累之經驗，協助客戶分析晶片缺陷，並提供改善方案，有效加速客戶開發流程。

此外，AI晶片的開發持續保持積極，也帶動MA、FA需求成長。