群聯推新品 後市可期

NAND控制晶片廠群聯（8299）昨（6）日公布5月營收56.9億元，月減5.22%、年成長5.8%。累計前五月營收達255.31億元，年減5.65%，為歷史同期第三高。

展望後市，執行長潘健成表示，今年群聯在台北國際電腦展中，展出橫跨企業級儲存、高速傳輸、邊緣AI到行動裝置的完整產品線，展現控制晶片研發實力與AI整合能力。並推出全球首款內建AI運算功能的PCIe Gen5 SSD控制晶片，具備高速、低功耗與智慧加速功能。

潘健成指出，旗艦級企業SSD Pascari X200Z針對生成式AI與即時分析所需的高寫入耐久性進行最佳化，最高可達60 DWPD，為AI訓練與資料庫應用打造出高穩定性的儲存平台。群聯也發表aiDAPTIVGPT私有化推論平台，搭配aiDAPTIVCache與aiDAPTIVLink，協助企業與機構打造可落地、可擴充、可控管的AI推論架構。

潘健成進一步說，除了旗艦級產品的突破外，群聯推出全球首款DRAM-Less PCIe 5.0 SSD控制晶片E31T，正式開始放量出貨。主打高效能與低功耗的最佳平衡，適用輕薄筆電與掌上型遊戲機等行動平台。

隨著市場對PCIe 5.0 SSD的接受度穩定提升，E31T以小尺寸、高性價比的優勢快速打入客戶設計，展現市場對高速且節能儲存方案的強勁需求。

潘健成強調，近期新世代遊戲主機開始支援microSD Express卡，以因應更高解析度與更即時的遊戲體驗。

群聯推出的PS5017高階microSD Express Card儲存方案，隨著遊戲內容日益大型化與高解析度化，這項產品將為未來幾季的營收注入成長動能，拓展群聯在可攜式儲存市場的影響力。