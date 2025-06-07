快訊

美中迎第二輪貿易談判 新加坡外長：雙方缺乏戰略信任

午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成

補助款辦法修改 主計總處限3天回覆 藍縣市轟中央突襲

聽新聞
0:00 / 0:00

群聯推新品 後市可期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照

NAND控制晶片廠群聯（8299）昨（6）日公布5月營收56.9億元，月減5.22%、年成長5.8%。累計前五月營收達255.31億元，年減5.65%，為歷史同期第三高。

展望後市，執行長潘健成表示，今年群聯在台北國際電腦展中，展出橫跨企業級儲存、高速傳輸、邊緣AI到行動裝置的完整產品線，展現控制晶片研發實力與AI整合能力。並推出全球首款內建AI運算功能的PCIe Gen5 SSD控制晶片，具備高速、低功耗與智慧加速功能。

潘健成指出，旗艦級企業SSD Pascari X200Z針對生成式AI與即時分析所需的高寫入耐久性進行最佳化，最高可達60 DWPD，為AI訓練與資料庫應用打造出高穩定性的儲存平台。群聯也發表aiDAPTIVGPT私有化推論平台，搭配aiDAPTIVCache與aiDAPTIVLink，協助企業與機構打造可落地、可擴充、可控管的AI推論架構。

潘健成進一步說，除了旗艦級產品的突破外，群聯推出全球首款DRAM-Less PCIe 5.0 SSD控制晶片E31T，正式開始放量出貨。主打高效能與低功耗的最佳平衡，適用輕薄筆電與掌上型遊戲機等行動平台。

隨著市場對PCIe 5.0 SSD的接受度穩定提升，E31T以小尺寸、高性價比的優勢快速打入客戶設計，展現市場對高速且節能儲存方案的強勁需求。

潘健成強調，近期新世代遊戲主機開始支援microSD Express卡，以因應更高解析度與更即時的遊戲體驗。

群聯推出的PS5017高階microSD Express Card儲存方案，隨著遊戲內容日益大型化與高解析度化，這項產品將為未來幾季的營收注入成長動能，拓展群聯在可攜式儲存市場的影響力。

延伸閱讀

三星停供MLC NAND晶片 市場爆出搶貨潮…NAND市況更火

群聯攜台灣大搶語音財

群聯潘健成：AI走向邊緣化勢不可擋 儲存控制器成轉型關鍵

全民權證／群聯 選價內外15%

相關新聞

群聯推新品 後市可期

NAND控制晶片廠群聯（8299）昨（6）日公布5月營收56.9億元，月減5.22%、年成長5.8%。累計前五月營收達2...

閎康5月營收月減2% 日本需求帶勁

閎康昨（6）日公布5月營收4.29億元，優於去年同期，雖然月減少2.8%，但年增1.9%，創歷年同期新高，公司說明，主要...

騰雲每股派4.5元股利

新零售全方位解決方案服務商騰雲科技（6870）昨（6）日召開股東會，通過2024年股利案，每股配發現金股息4.3元及股票...

新麥2025年銷售估持平

新麥（1580）昨（6）日召開股東會，新麥表示，美國市場占新麥超過20%，在川普關稅政策、匯率的影響下，導致目前往美國訂...

叡揚營收／5月1.51億元、年增8.71% 以Bitsight協防資安攻擊

資訊軟體領導廠叡揚（6752）2025年5月份單月合併營收為1.51億元，月減10.69%，年增8.71 %，合併今年前...

閎康營收／5月4.29億元優於去年同期 日本需求帶動

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布5月營收為新台幣4.29億元，年增1.89%。閎康說明，營收成長主要受惠於日本實驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。