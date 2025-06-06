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亞電營收／5月1.17億元、年減少逾一成 關稅不確定因素高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

亞電（4939）今日公告2025年5月合併營收為新台幣1.17億元，年減13.55%，累計前5月合併營收5.83億元，年減7.34%，目前昆山、東台兩廠產能調整已告一段落，東台順利進入量產階段，使集團營運更具彈性，惟目前因關稅不確定因素高，造成上游原物料供給不順，以及持續控制減量出貨與匯率大幅波動等因素下，今年第2季將審慎因應。

亞電提到，持續優化自身體質與客戶結構，為維持集團財務健全，亞電陸續汰弱經營體質較差之客戶，逐步淘汰利潤較低訂單，並進一步控制付款能力不足之客戶訂單出貨，以期能保障穩健獲利結構。

在研發與拓展應用方面，亞電提到，近年來電子材料發展趨勢主要受到高性能電子設備、5G與衛星通訊、AI及電動車等應用推動下，亞電以自製PI覆蓋膜、高頻產品、電磁遮罩膜(自製PI型EMI)與自製TPI基板開發為研發重點，並加以改良升級，創造產品之獨特性與不可取代性，提高亞電營運競爭力。

亞電提到，將持續加大投入研發，致力以自製PI及EMI產品，進軍車用、儲能、醫療與航太等高門檻專業領域，並持續觀察地緣政治風險以及美、中雙方關稅談判進度，以符合當地市場發展趨勢與營運需求，關注市場變化，確保競爭優勢並抓住成長機會。

營收 亞電

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