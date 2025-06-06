叡揚營收／5月1.51億元、年增8.71% 以Bitsight協防資安攻擊

資訊軟體領導廠叡揚（6752）2025年5月份單月合併營收為1.51億元，月減10.69%，年增8.71 %，合併今年前5月營收為7.77億，年增20.19%。面對供應鏈資安事件日益頻繁的趨勢，團隊表示，公司已引進全球領先的資安評級平台Bitsight，協助台灣企業建立更主動、可量化的資安治理機制，並且透過每日更新的風險評級，讓企業能即時掌握自身及合作夥伴的資安狀態，有效提升決策效率與事件應變速度。

叡揚分享，Bitsight的資安評級系統猶如企業資安的「信用分數」，綜合分析企業及其供應商在網路攻擊面、惡意軟體活動、已知漏洞、資料外洩紀錄等多項維度，並每日更新分數（範圍為 250–900 分），協助企業洞察潛在風險，及早啟動防禦行動。

而在ESG層面，叡揚也透過Vital NetZero零碳雲系統推出至今已協助各種產業的客戶高效完成內部稽核與外部查證，近期也成功協助大同大學通過 ISO 14064-1第三方查證，透過流程標準化與數據整合，強化資料的準確與一致性，協助學校依盤查需求，設定操作簡便的數據收集表單，校內各單位只需將數據上傳至系統，系統便能自動彙整各項排放源數據，快速產出碳排放清冊與報告，讓校內各單位能更順利配合資料提供，更順利推進碳盤查。

人工智慧(AI)正以驚人的速度重塑各行各業，而生成式 AI 的突破更為企業數位轉型注入了強勁的動力。叡揚日前盛大舉辦「2025 GSS Solutions Day：聚焦AI、永續與資安韌性 」吸引近500位來賓共襄盛舉。叡揚 Chatbot 服務平台 C.ai 的推出，為企業實踐「全員 AI」提供了最佳方案，讓 AI 成為觸手可及的工具，賦能每一位員工，降低營運成本，提升客戶體驗，在數位轉型的浪潮中保持領先地位。